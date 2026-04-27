鐳洋：黑鳶2號成功通聯 衛星驗證從單點到連續

網通廠鐳洋科技今天宣布承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第2顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號（Black Kite-2）」，於入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務；不僅延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

鐳洋科技指出，國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製4顆8U立方衛星。黑鳶2號於入軌後約20分鐘內即成功接收beacon訊號，通聯建立時間較首顆衛星明顯提前，顯示團隊在任務準備與衛星操作流程上更為成熟。

另外，黑鳶2號透過先前在軌經驗的累積，優化地面端作業，使衛星入軌後能更快速完成初步健康狀態確認。現階段黑鳶2號已與多個海外地面站維持穩定連線，顯示整體通訊鏈路與系統整合能力具備良好延續性與可靠性。

鐳洋科技表示，目前黑鳶2號已進入姿態控制（ADCS）調整階段，逐步建立穩定的衛星姿態，待姿態控制穩定後，將依序展開酬載的在軌驗證，確認通訊功能於實際軌道環境中的運作表現與應用潛力。

相較黑鳶1號，鐳洋科技表示，這次任務除延續既有通訊架構外，同時軌道高度由約510公里提升至約590公里，使衛星在不同軌道條件下累積更具代表性的在軌運行數據，作為後續系統優化與任務設計的重要依據。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，低軌衛星發展的關鍵不只在於單星性能驗證，而在於能否穩定複製任務流程、持續累積在軌數據，並逐步轉化為多星協同運作與規模化發展。黑鳶2號的成功通聯，正是這條路上從「驗證一顆衛星」，走向「驗證一套系統」的關鍵一步。

王奕翔強調，鐳洋科技將持續推進低軌衛星布局，朝向小型星群與應用落地發展。預計最快於2026年底再發射兩顆8U立方衛星，並導入星間通訊能力，進一步驗證跨衛星資料交換能力，逐步建立自主低軌物聯網通訊星系架構。