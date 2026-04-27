國科會聯手經濟部推AI中央廚房 啟動產業學界徵案

為加速人工智慧（AI）落地，國科會聯手經濟部商業發展署推動AI中央廚房，規劃以嘉義、台南、高雄或屏東為計畫場域，自4月15日至5月12日公開徵案，以商業服務業者為主要提案者，資訊服務業者、大專校院為共同提案者，將建構跨域合作機制，落實智慧餐廚應用。

為打造台灣成為人工智慧之島，國科會提出大南方新矽谷推動方案，結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成AI產業化、產業AI化。其中，在智慧商業服務領域，國科會聯手經濟部商業署推動AI中央廚房，以產線製程智慧化、智慧餐廚模組化、地方美食IP化為3大核心策略，建構可規模化擴散的中央廚房與智慧餐廚服務生態系。

依據計畫，將聚焦中央廚房與智慧餐廚場域的轉型與擴散，透過商業服務業者、資訊服務業者與大專校院跨域合作推動，由商業服務業者依實務痛點提出需求，整合資服業者AI技術解方及學研團隊技術加值能量，落實場域實地驗證與應用擴散。

為建構全民智慧生活圈，這項計畫以大南方為示範核心，自4月15日至5月12日公開徵案，以商業服務業者為主要提案者，資訊服務業者、大專校院為共同提案者，計畫場域應位於嘉義、台南、高雄或屏東地區。

計畫指出，商業服務業者稅籍登記營業項目須屬批發及零售業、住宿及餐飲業或物流業；提案單位應具備中央廚房生產線，非中央廚房營運業者則須與具相關產線業者合作。每案每年最高補助新台幣3000萬元，計畫期程為2年。

國科會表示，大專校院將協助人才培育與技術加值，計畫鼓勵大專校院組成跨領域研究團隊，研發範疇包括AI模型開發、美食IP研發（如配方開發、風味分析及電子食譜建置）、商業模式分析等，經媒合參與專案開發與測試，強化實務問題解決能力，推動產學研協作與創新發展。每案每年最高補助新台幣500萬元，計畫期程亦為2年。

計畫強調，透過導入數據監測、流程自動化與AI技術解方，盼全方位強化營運效率、食安控管及品質一致性，並發展地方美食IP化，藉由中央廚房與智慧餐廚專業分工，輔以智能化設備落實標準化生產，驅動餐飲產業鏈數位轉型與升級。