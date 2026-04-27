快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

國科會聯手經濟部推AI中央廚房 啟動產業學界徵案

中央社／ 台北27日電

為加速人工智慧（AI）落地，國科會聯手經濟部商業發展署推動AI中央廚房，規劃以嘉義、台南、高雄或屏東為計畫場域，自4月15日至5月12日公開徵案，以商業服務業者為主要提案者，資訊服務業者、大專校院為共同提案者，將建構跨域合作機制，落實智慧餐廚應用。

為打造台灣成為人工智慧之島，國科會提出大南方新矽谷推動方案，結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成AI產業化、產業AI化。其中，在智慧商業服務領域，國科會聯手經濟部商業署推動AI中央廚房，以產線製程智慧化、智慧餐廚模組化、地方美食IP化為3大核心策略，建構可規模化擴散的中央廚房與智慧餐廚服務生態系。

依據計畫，將聚焦中央廚房與智慧餐廚場域的轉型與擴散，透過商業服務業者、資訊服務業者與大專校院跨域合作推動，由商業服務業者依實務痛點提出需求，整合資服業者AI技術解方及學研團隊技術加值能量，落實場域實地驗證與應用擴散。

為建構全民智慧生活圈，這項計畫以大南方為示範核心，自4月15日至5月12日公開徵案，以商業服務業者為主要提案者，資訊服務業者、大專校院為共同提案者，計畫場域應位於嘉義、台南、高雄或屏東地區。

計畫指出，商業服務業者稅籍登記營業項目須屬批發及零售業、住宿及餐飲業或物流業；提案單位應具備中央廚房生產線，非中央廚房營運業者則須與具相關產線業者合作。每案每年最高補助新台幣3000萬元，計畫期程為2年。

國科會表示，大專校院將協助人才培育與技術加值，計畫鼓勵大專校院組成跨領域研究團隊，研發範疇包括AI模型開發、美食IP研發（如配方開發、風味分析及電子食譜建置）、商業模式分析等，經媒合參與專案開發與測試，強化實務問題解決能力，推動產學研協作與創新發展。每案每年最高補助新台幣500萬元，計畫期程亦為2年。

計畫強調，透過導入數據監測、流程自動化與AI技術解方，盼全方位強化營運效率、食安控管及品質一致性，並發展地方美食IP化，藉由中央廚房與智慧餐廚專業分工，輔以智能化設備落實標準化生產，驅動餐飲產業鏈數位轉型與升級。

延伸閱讀

考量用電需求 經濟部：強化資料中心整體規劃與審議機制

量子產業邁向商用 經濟部鎖定百億投資引外商來台

企業轉型再加速 北市推中小企業導入計畫、最高20萬元

「量子產業技術推動辦公室」 推動合作、落地及連結

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

「台灣駭客火力全開，共找到11家硬體廠商20個資安漏洞！」資安院舉辦「漏洞獵捕」活動，邀請駭客尋找廠商漏洞，供廠商未來精進資安所用，27日公布測試結果，找到20個漏洞、…

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智…

宏碁50週年 施振榮：最大貢獻在為台灣培育人才

電腦品牌廠宏碁集團今年將邁入50週年，創辦人施振榮今天表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。