快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。（Photo by Zulfugar Karimov on Unsplash under C.C License）
美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。（Photo by Zulfugar Karimov on Unsplash under C.C License）

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智慧，但多數人仍擔心其可能產生的錯誤資訊、抄襲風險以及對溝通本質的威脅。

AI撰寫聚會講章

基督郵報》報導，生命之路針對美國新教徒應用人工智慧的調查顯示，超過六成的信徒對AI可能造成的影響感到憂慮，而教會內部對於牧師是否應利用AI撰寫講道辭意見分歧，然而，年輕族群則普遍希望在講道中探討科技與信仰的結合。

對此，牧師們大多擔心人工智慧產生的內容可能存在事實錯誤、偏見以及剽竊等倫理問題，而許多領袖則主張神的話語應透過人類傳遞，而非AI演算法的講章整理，反映出教會界在科技創新與傳統信仰價值之間尋求平衡的謹慎立場。

人工智慧世代差異

基督先鋒報》報導，福音派信徒與年長族群對人工智慧表現出較高的不信任感，反觀年輕一代則對人工智慧應用聖經原則抱持較正面的態度。

數據顯示，信徒在支持與反對人工智慧輔助備課方面呈現兩極化，目前僅有極少數牧師頻繁使用AI工具，且多數神職人員擔心AI生成內容的真實性與對人格特質的破壞。

【更多精采內容，詳見

人工智慧 美國

延伸閱讀

AI學習易致數位失憶 教育應培養人機協作

二版本中東戰事祈禱文掀信仰論辯 李家同：教宗放眼全人類

國務院示警全球：DeepSeek等中國企業 竊取美國AI模型

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

「台灣駭客火力全開，共找到11家硬體廠商20個資安漏洞！」資安院舉辦「漏洞獵捕」活動，邀請駭客尋找廠商漏洞，供廠商未來精進資安所用，27日公布測試結果，找到20個漏洞、…

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智…

宏碁50週年 施振榮：最大貢獻在為台灣培育人才

電腦品牌廠宏碁集團今年將邁入50週年，創辦人施振榮今天表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。