人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智慧，但多數人仍擔心其可能產生的錯誤資訊、抄襲風險以及對溝通本質的威脅。

AI撰寫聚會講章

《基督郵報》報導，生命之路針對美國新教徒應用人工智慧的調查顯示，超過六成的信徒對AI可能造成的影響感到憂慮，而教會內部對於牧師是否應利用AI撰寫講道辭意見分歧，然而，年輕族群則普遍希望在講道中探討科技與信仰的結合。

對此，牧師們大多擔心人工智慧產生的內容可能存在事實錯誤、偏見以及剽竊等倫理問題，而許多領袖則主張神的話語應透過人類傳遞，而非AI演算法的講章整理，反映出教會界在科技創新與傳統信仰價值之間尋求平衡的謹慎立場。

人工智慧世代差異

《基督先鋒報》報導，福音派信徒與年長族群對人工智慧表現出較高的不信任感，反觀年輕一代則對人工智慧應用聖經原則抱持較正面的態度。

數據顯示，信徒在支持與反對人工智慧輔助備課方面呈現兩極化，目前僅有極少數牧師頻繁使用AI工具，且多數神職人員擔心AI生成內容的真實性與對人格特質的破壞。

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