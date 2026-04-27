「量子產業技術推動辦公室」 推動合作、落地及連結

經濟部27日宣布正式成立「量子產業技術推動辦公室（Quantum Industry Technology Promotion Office，QITPO）」。經濟部強調，這不僅是單位的設立，更象徵政府推動臺灣由「矽島」邁向「量子島」的堅定承諾，辦公室將扮演「關鍵推動者」與「資源整合者」的角色，目標讓臺灣廠商在量子發展初期就具備拓展全球供應鏈的實力，共同實踐量子臺灣的願景，引領臺灣從「矽島」進化為具備全球競爭力的「量子島」。

經濟部部長龔明鑫表示，在AI浪潮席捲全球之後，量子科技已成為下一個足以顛覆世界的科技革命。臺灣切入量子市場具備三大優勢，第一，在技術面，例如量子電腦需在接近絕對零度的極低溫環境運作，而臺灣在低溫與常溫間的「連接器」技術是全球最強，控制晶片與元件更執全球牛耳。第二，在製造面，臺灣在半導體製程與先進封裝上具有深厚經驗，從晶圓代工到異質整合具有世界級水準，也是量子位元製造的關鍵。第三，在系統整合方面，臺廠擅長將不同技術及廠商的元件整合成可實際運作的系統，而這正是量子電腦走向實用化最需要的關鍵能力。

對此，經濟部積極進行量子技術與產業布局，目前已有具體成果，包括開發出能承受攝氏零下269度的低溫控制晶片，更促成與國際業者展開合作，例如與美國SEEQC公司開發量子晶片、與美國Rigetti Computing公司合作開發低溫模組，為臺灣量子領域扎下深厚根基。為了進一步幫助企業切入量子市場，與國際接軌，並積極取得訂單，經濟部決定成立「量子產業技術推動辦公室」，不僅要扮演關鍵推動角色，還會串聯工研院研發量能與民間產業實力，打造具備國際競爭力的量子產業生態系。

「量子產業技術推動辦公室」將以「合作、落地、連結」三大主軸積極推動，第一，推動國際合作落地，將積極爭取國際量子領頭羊來臺設立研發據點，不僅是落地，更要帶動本地供應鏈的深度參與。第二，深化產業技術輔導，透過經濟部的科專計畫與輔導機制，降低廠商的進入門檻，讓有志投入的企業能精準對接關鍵技術。第三，建構跨域交流平臺，透過常態性的論壇與對接會議，縮短產、學、研之間的距離，將技術能量轉化為實質商機。

藉由「量子產業技術推動辦公室」扮演「產業鏈整合者」與「國際鏈結節點」雙重角色，攜手產業與公協會，建立產常態性產學研交流平台與國際合作網絡，強化與國際技術領先國之合作與資源鏈結、加速技術落地，全力發展量子關鍵元件製造與應用服務。經濟部將與產學研共同強化國內量子產業對全球供應鏈的布局，攜手推動量子臺灣的願景，奠定臺灣在全球科技業的關鍵地位。