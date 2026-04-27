量子產業邁向商用 經濟部鎖定百億投資引外商來台

量子技術的未來發展備受關注，經濟部27日宣布正式成立「量子產業技術推動辦公室（QuantumIndustry Technology Promotion Office• QITPO）」。部長龔明鑫指出，台灣在切入量子領域方面已經具備多項優勢，包括半導體製程與技術的深厚基礎、系統整合能力。此未來這個辦公室將聚焦三大重點方向，推動國際合作落地、深化產業技術輔導與資源整合、建構跨領域交流平台。經濟部透露，有望吸引至少一家國外業者落地，預估投資金額逾百億。

龔明鑫致詞時指出，早在4月19日他參加台灣量子電腦與資訊科技協會年會時，就已經先感受到整體氛圍，經濟部在短短8天後，便迅速推動成立相關常設機制，可以看出政府在這件事情上的效率與決心。從成立到實際推動落實，希望能一步一步扎實推進。

龔明鑫提到，量子科技已經不再只是存在於實驗室中的研究或教學，而是逐步走向產業化的關鍵技術，在AI快速發展之後，下一個重要的核心就是「計算能力」的躍進，而量子運算正是其中最關鍵的一環。目前全球量子技術持續推進，但在產業化的過程中，許多企業雖然具備能力與投入意願，仍在思考如何參與量子產業、如何與國際接軌，甚至如何取得先機，也有企業已經率先布局，但更多企業仍在觀望。

龔明鑫說，經濟部的重要使命，就是協助產業建立清晰的發展方向，這個辦公室的目標非常明確，就是讓台灣廠商在量子產業發展初期就能卡位，而不是等到市場成熟、標準確立後才投入。

他也提到，台灣在切入量子領域方面，其實已經具備多項優勢。首先，是半導體製程與技術的深厚基礎，這些能力對於量子位元的製造至關重要；其次，是系統整合能力，能夠整合不同廠商的技術與元件，形成可實際運作的系統，而這正是量子電腦走向實用化不可或缺的關鍵能力。此外，量子電腦的運作環境極為特殊，需要接近絕對零度（約攝氏負269度）的條件，台灣目前在相關設備與技術上，也已有一定程度的發展與成果。

龔明鑫強調，台灣在跨領域整合方面具備優勢，量子技術不僅涉及設備與材料，更涵蓋運算、控制、系統工程等多個面向，而這些正是台灣產業長期累積的強項。

經濟部技術司長郭肇中表示，辦公室未來分為三大推動方向，第一，是國際合作開發，已有不少國外業者主動接觸，希望與台灣半導體產業合作。量子位元的製造需要極為精密的半導體製程，這正是台灣的強項，因此我們會積極促成國際合作。

第二，是協助國內業者切入產業，台灣已有許多廠商具備潛力，不論是在量子系統控制、關鍵元件或整體系統整合方面，都有能力參與，這些其實都是台灣製造的優勢領域。

第三，是建立資訊與溝通平台，量子技術門檻較高，因此需要一個整合平台，作為產業與政府之間的橋梁，推動產業化發展並強化溝通協調。

郭肇中透露，國外廠商部分，確實已有量子系統廠、量子位元技術廠以及控制系統相關業者，表達來台合作意願，目前透過鼓勵國外研發中心來台設立的相關計畫進行洽談，預期至少會有兩到三家以上業者參與；國內方面，業者投入也相當積極，今年預期至少會有十家以上企業參與相關計畫與合作。

至於具體廠商名稱，郭肇中坦言，部分業者基於商業考量希望保密，不過，可以觀察到，包括所謂的「電子五哥」等大型系統廠，對於這項計畫都相當關注與重視。至於外商來台投資的時程，目前仍在洽談階段，目標並非一開始就要求設廠投資，而是採取循序漸進的方式，先從研發合作開始，預期至少會有一家以上國際業者來台設立研發中心，與台灣共同開發。

對於投資金額規模，郭肇中說，應該可以達到新台幣百億以上的規模。