宏碁50週年 施振榮：最大貢獻在為台灣培育人才

電腦品牌廠宏碁集團今年將邁入50週年，創辦人施振榮今天表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

施振榮今天透過旗下智榮基金會發布新聞稿指出，宏碁在1976年以新台幣100萬元，由5位創業者攜手共同創業，主要就是為了掌握微處理機將帶動二次工業革命的機會。

施振榮表示，當時沒有資源，微處理機的市場也還不成熟，但大家希望不要再錯失這個機會，台灣在國際上的競爭力亟待突破，於是宏碁就以研發加上品牌行銷做為長期的突破點。

為了推動國內微處理機市場，施振榮指出，宏碁初期以「微處理機的園丁」自許，宏碁的成立是為了要給年輕人有發揮的舞台，但傳統文化會讓年輕人無法發揮潛能，因此宏碁成立以來，一直致力於突破傳統文化所產生的瓶頸，建立一個有利於高科技產業發展的環境與組織文化。

此外，宏碁也積極透過宏碁基金會來回饋社會培育人才，包括早年舉辦「龍騰論文獎」、「龍騰微笑競賽」以及「宏碁數位創作競賽」等，提供許多中學生及大專院校師生展現創意與創業的舞台，培育許多優秀人才，包括新媒體生成式藝術家吳哲宇、數位藝術家張亨利等。

泛宏碁集團企業家族（包括宏碁、友達、佳世達、緯創）旗下已有43家上市櫃公司，如今宏碁董事長陳俊聖、友達董事長彭雙浪、佳世達董事長陳其宏、緯創董事長林憲銘接棒後，都已成為產業界重要的領導人。

施振榮說明，宏碁對台灣最大的價值，並不在於賺了多少錢，而是為台灣社會培育了多少人才，尤其是人才所創造的無形與隱性的價值。

施振榮強調，如果從「有形、直接、現在」的顯性價值來看，宏碁一定不是賺最多錢的企業，但為台灣社會培育許多人才，帶給年輕人信心和希望，這些才是宏碁50年來最珍貴的價值所在，也是王道所追求的目標。

展望未來，施振榮表示，宏碁將繼續為年輕一代搭建舞台，讓年輕人可以成長及歷練，也為台灣、為國際社會做出更大的貢獻。