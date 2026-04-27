擷發科出席歐洲經濟大會 楊健盟：歐洲與台灣共築安全韌性供應鏈

IC設計大廠擷發科（7796）27日宣布，董事長楊健盟受邀出席於波蘭卡托維茲登場的2026年歐洲經濟大會並於「台波經濟合作論壇」發表演說，聚焦AI落地應用、邊緣運算（Edge AI）與ASIC設計服務，期望結合台灣半導體實力與波蘭軟體人才優勢，共同推動波蘭成為歐洲Edge AI戰略樞紐。

楊健盟指出，全球Edge AI應用難以快速普及，關鍵在於終端需求高度碎片化，且過去產業過度聚焦硬體算力，忽略軟體應用開發與場景落地。他表示，擷發科技主張「軟體帶動硬體」（Software-Driven Hardware）趨勢，透過支援主流晶片平台、低功耗客製化晶片設計服務（CATS），以及AIVO無程式碼視覺AI開發平台，協助工程師與產業專家以較低門檻，將領域知識轉化為可商業化的AI應用。

擷發科技表示，相關模式已在歐美與亞洲的無人載具自主導航、智慧安防、智慧工廠等領域展現商業動能。公司認為，波蘭具備充沛理工人才與歐洲市場門戶位置，若能結合台灣半導體供應鏈與ASIC設計能力，有機會成為歐洲AI軟硬體創新與韌性供應鏈的重要據點。

此外，楊健盟也於會中介紹擷發科技旗下Arculus System在EDA工具與ASIC晶片設計服務領域的布局。公司指出，透過Arculus System技術平台，可協助客戶縮短ASIC晶片從研發到量產的時程，提升AI應用導入效率。

楊健盟表示，隨全球對AI邊緣運算與技術主權需求升高，台灣半導體技術結合波蘭軟體人才，將有助打造更具安全性與韌性的AI供應鏈，也為擷發科技拓展全球AIoT、ASIC與AI軟體設計服務市場奠定基礎。