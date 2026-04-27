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南亞科多路並進 下半年有成果

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

南亞科（2408）強化集團AI量能，多路並進，總經理李培瑛指出，正與多家邏輯IC廠合作開發客製化AI邏輯晶片與記憶體架構，以因應AI推論由雲端走向終端、運算逐步去中心化的趨勢，部分產品已進入試產階段，預期下半年將有更多具體成果。

據悉，南亞科與邏輯IC夥伴主打的AI記憶體技術為UltraWIO（Ultra Wide I/O），屬於「超寬輸入輸出介面記憶體」架構，核心在於與客戶AI運算引擎（AI Engine）進行高度整合，其運作概念類似高頻寬記憶體（HBM）與GPU的搭配模式，透過大幅增加資料通道數與頻寬，提升AI運算過程中的資料吞吐效率，藉此降低延遲並強化整體系統效能。

李培瑛說明，與傳統DRAM產品不同，UltraWIO並非JEDEC標準化規格，而是針對特定應用需求所打造的客製化記憶體方案。未來將透過3D堆疊與先進封裝技術，直接與AI邏輯晶片進行異質整合，發展兼具高頻寬、高密度與低功耗特性的記憶體架構。

在製程與封裝布局方面，南亞科亦同步強化自有能力。南亞科透露，未來可能採用Wafer-on-Wafer技術進行堆疊整合，其中第一層DRAM堆疊將由南亞科自行完成，目前相關設備已進廠並具備量產製程能力；至於邏輯晶片部分，則由合作夥伴負責設計。

業界分析，隨著AI推論需求快速擴張，特別是在AI PC、AI手機與各類邊緣裝置崛起下，未來不會僅有單一記憶體解決方案。除高頻寬記憶體之外，GDDR、Local Memory及各類客製化記憶體架構，皆有機會依不同應用場景並存發展。

南亞科 李培瑛

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