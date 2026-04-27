鴻海 AI PC 業務夯 出貨喊衝

鴻海（2317）AI在領域三路齊發，不僅在AI伺服器與CPO全光交換器等先進AI產品維持領先地位，AI PC業務出貨同步暢旺。鴻海主力客戶蘋果的Mac mini產品缺貨嚴重，導致二手產品溢價嚴重，價量齊揚下，法人看好鴻海AI PC出貨也可望強勁成長。

外媒Techcrunch報導，蘋果官網資料顯示，售價599美元、搭載M4晶片與16GB記憶體、256GB固態硬碟的Mac mini入門機種已銷售一空，缺貨範圍更擴大至該基礎款的其他記憶體配置版本，無論選配多大記憶體容量都缺貨，是該基礎款機型首次出現全面售罄狀況；512GB及以上大容量版本，最快也要到6月才開始發貨。

受此影響，eBay已成為這款熱門電腦的二手轉售市場，平台上各配置版本的M4 Mac mini售價均高於蘋果官方原價，而官方管道目前已無現貨可買。

蘋果這款低功耗Mac mini已成為測試、運行端側本地AI模型的熱門設備，熱潮最初由OpenClaw的「養龍蝦」風潮帶起，如今延伸至ZeroClaw等同類替代工具。

彭博報導，此次Mac mini缺貨，恰逢全球記憶體大缺貨，蘋果也計劃對Mac mini產品線進行更新，但過往蘋果產品線更新時，並未引發過如此大規模缺貨。

目前搭配16GB記憶體與256GB固態硬碟，以及M4晶片的入門款Mac mini溢價嚴重，全新拆封機售價715美元至795美元，成色極佳的翻新機最高賣到979美元，二手閒置機型售價約700美元，比官方全新原價高出100多美元。