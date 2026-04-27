鴻海 COMPUTEX 2026 秀人工智慧肌肉

鴻海AI在領域三路齊發，不僅在AI伺服器與CPO全光交換器等先進AI產品維持領先地位，AI PC業務出貨同步暢旺。鴻海主力客戶蘋果的Mac mini產品缺貨嚴重，導致二手產品溢價嚴重，價量齊揚下，法人看好鴻海AI PC出貨也可望強勁成長。

2026-04-27 02:04