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鴻海 COMPUTEX 2026 秀人工智慧肌肉
台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日開展，鴻海（2317）集團宣布重磅參展，將大秀AI肌肉，展示最新AI伺服器垂直整合能力，涵蓋先進架構、關鍵零組件到系統整合；同時也將秀出共同封裝光學元件（CPO）、機器人等前瞻技術與應用成果。
鴻海表示，今年盛大參加台北國際電腦展，現場亦將完整呈現AI如何導入智慧製造（Smart Manufacturing）、智慧電動車（Smart EV） 與智慧城市（ Smart City ）等三大平台，具體展現集團在AI時代的技術實力與整體產業布局。
其中，最受矚目的是目前當紅的CPO布局動態。據悉，鴻海規劃在越南為輝達生產CPO相關產品，今年CPO全光交換器出貨量將達上萬台，第3季量產出貨，啟動CPO元年。
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