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鴻海奪輝達推論機櫃大單 獨家供應運算托盤 並承攬 Groq 3 LPX 整櫃組裝業務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海奪輝達推論機櫃大單。 路透
鴻海奪輝達推論機櫃大單。 路透

輝達搶攻AI推論市場，旗下最新AI推論機櫃Groq 3 LPX傳出提前於第3季出貨，由鴻海（2317）獨家供應運算托盤（Compute tray），並擔負LPX機櫃整櫃組裝主要供應商重任，與輝達一起搶食AI推論市場商機。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單。法人看好，鴻海受惠輝達AI推論機櫃新單落袋，加上在輝達新一代Vera Rubin平台市占率可望提升到55%到60%，將帶動鴻海下半年AI伺服器業務強勁成長，推升業績爆發。

市場原預期，輝達最新AI推論機櫃Groq 3 LPX今年出貨量有限，惟供應鏈透露，以目前進度來看，2026年與2027年LPX機櫃中的LP30與LP35晶片出貨量，將分別達到150萬顆與250萬顆，預期LPX機櫃將提前於今年第3季開始出貨，首批出貨約6,000櫃，2027年再出貨1萬櫃（不包括下一代LP40晶片機櫃），鴻海獨家供應Compute tray，並且在整個機櫃中占據主要出貨份額。

至於預計下半年出貨的輝達VR200 NVL72，法人預估，鴻海在2025年出貨1.2萬台輝達GB系列機櫃，市占率約43%，預期在Google（接近100%市占率），以及亞馬遜AWS與微軟（均超過50%的市占率）等客戶推動下，鴻海市占率有望提升到55%到60%，並將於第3季末量產VR200 NVL72。

輝達新AI伺服器需求強勁，鴻海積極擴產。鴻海董事長劉揚偉之前表示，該公司每周能生產超過1,000台AI資料中心機櫃，規劃在今年底之前，產能規模可以提升到2,000櫃。

另外，法人指出，鴻海一直是Google的TPU伺服器關鍵供應商，隨著AI代理業務快速成長，推升TPU伺服器出貨量同步增長，預期鴻海在2026年仍是Google的TPU伺服器重要供應商，約拿下15%市占率。

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