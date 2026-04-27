台積電先進製程持續放量 耗材協力廠營運起飛

台積電（2330）3奈米及2奈米先進製程持續放量，帶動新應材、中砂（1560）、昇陽半（8028）、家登（3680）及意德士（7556）等耗材協力廠營運同步起飛，並啟動擴產，以因應大客戶需求激增。

特化材料廠新應材受惠於2／3奈米等先進製程需求旺，公司日前於法說會中揭露，高雄廠一期產能今年將滿載，二期預估明年上半年投產。龍潭科學園區新廠將建置全新研發中心與合成工廠，規劃2028年初完工，屆時將生產DUV光阻為主。

中砂旗下鑽石碟與再生晶圓業務同步受惠大客戶先進製程應用強勁，並跟著擴產。中砂去年底鑽石碟月產能已達5萬顆，預計今年將擴至6萬顆以上。法人估，該公司今年底鑽石碟月產能上看6.5萬至7萬顆。

另外，中砂既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，預計本季將擴至36萬片，第3季再進一步提升至40萬片。

昇陽半再生晶圓業務也正配合大客戶先進製程推進腳步，持續擴產中，規劃今年月產能將增至120萬片。另外，該公司中港廠Fab3B預計最快將於2027年末投產。

家登方面，隨著客戶持續推進先進製程，帶動家登相關極紫外光光罩傳送盒（EUV Pod）出貨量提升，其前開式晶圓傳送盒（FOUP）產品線也積極擴大市占中。

意德士產品為全氟橡膠密封環及真空吸盤，以氟橡膠密封環占營收比重最高；真空吸盤主要用於曝光設備，為原廠以外的獨家供應商，已順利切入3奈米製程，並往2奈米推進。

意德士表示，由於客戶投資速度比預期快，目前處於「被訂單追著跑」的狀況，正積極擴充產能因應，預期去年動土的竹東二期新廠及技術中心今年可完工裝機、第4季投產，預估滿載後產能增加逾二倍，並擴大研發量能。