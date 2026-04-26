快訊

獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

「解放軍在進步」退役少校在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

聽新聞
0:00 / 0:00

AI太吃電！經部產發署盤點2030年新建1GW資料中心 集中在這兩區域

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心。示意圖／AI生成
因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心。示意圖／AI生成

算力即國力，電力即算力。因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，根據經濟部產發署掌握，資料中心估計是在2030年之前會蓬勃發展，用電預估會增加1GW，主要是位在台灣西部主要都會及產業廊帶。因短期間AI算力中心用電爆量，經濟部高官員坦言，應該要思考如何管控，進一步強化資料中心整體規劃與審議機制。

產發署表示，近年來，隨著AI應用快速發展，以及數位服務需求持續成長，國內外業者皆積極評估並布局在台資料中心建設。從投資建置資料中心業者來看，除國際雲端服務商外，也包括本土AI算力服務業者、電信業者，以及政府部門與科研機構，例如氣象署、國家實驗研究院國網中心等，均陸續推動相關算力與資料中心建置計畫。

就產發署了解，2030年資料中心及AI算力中心達到1GW，同時包含支撐企業上雲、儲存、備援及數位服務需求的雲端資料中心，以及因應AI訓練、推論及高效能運算需求之AI資料中心。而隨著產業AI應用普及，後者的投資比重已有明顯提升的狀況。

至於區位分布，產發署表示，考量電力供應、土地資源、網路連結、產業聚落及客戶需求等因素，目前相關資料中心布局主要集中於台灣西部主要都會及產業廊帶。

經濟部官員坦言，AI資料中心成為重要數位基礎建設，政府在支持產業發展的前提下，須進一步強化資料中心整體規劃與審議機制，從產業發展需求、資源條件、能源效率及環境永續等面向，審慎檢視相關投資案，引導投資布局符合國家整體發展方向，並確保資源的合理配置。

官員表示，AI算力中心建置牽涉到電力需求，第二牽涉到能源效率，第三也牽涉到產業發展的需求，經濟部會站在產業發展需求的角度建立控管機制，並展開全國算力產業的布局，包括產發署、台電及能源署等單位，共同思考強化資料中心整體規劃與審議機制。

截至目前為止，經濟部能源署於2026年起，調整對AIDC的管制作為。能源署修法納管新建、或擴建5MW大型資料中心與主機代管資料中心，於建廠前提出能源使用先期規畫並送審查。其次，要求超大型資料中心（提供雲端服務業者）PUE不超過1.3、主機代管資料中心PUE不超過1.4。另外，台電因北部電網容量不足且用電密集，早自2023年8月起「桃園以北」不核供超過5MW的資料中心（IDC）用電申請。

經濟部 算力

延伸閱讀

美電力企業訂單滿載 帶旺新光美國電力基建ETF

資料中心找電 燃氣儲能並進 現有過渡能源措施不利減碳

AI帶動「CPU復興」引爆行情！英特爾飆23%、AMD與Arm雙雙暴漲

美股淘金 掌握三核心趨勢

相關新聞

斷交後訪台 哥斯大黎加想衝半導體

哥斯大黎加2007年6月與中華民國斷交，成為中美洲首個轉向承認北京的國家。如今，哥斯大黎加決定強化在半導體產業的布局，對外貿易推廣機構(Procomer)也將台灣視為關鍵合作夥伴。

AI太吃電！經部產發署盤點2030年新建1GW資料中心 集中在這兩區域

算力即國力，電力即算力。因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，根據經濟部產發署掌握，資料中心估計是在2030年之前會蓬勃發展，用電預估會增加1GW，主要是位在台灣西部主要都會及產業廊帶。因短期間AI算力中心用電爆量，經濟部高官員坦言，應該要思考如何管控，進一步強化資料中心整體規劃與審議機制。

輝達不落腳…松南營區基地擬做AI產業園區 議員籲與中央溝通避不同調

位於民生社區周邊松南營區，市府規畫打造「AI產業園區」，目前正招標委託顧問公司做可行性評估，議員指出，若北市要打造新創產業園區，應和中央討論規畫願景，盡量避免一個園區「不同調」，此外，在地也呼籲保留原本社福規畫。產發局表示，目前已成立專案小組討論方向願景，社福設施保留也會審慎評估，確立方向後也會和中央討論，

半導體產業 斷交國哥斯大黎加尋求與台灣合作

瓜地馬拉媒體「中美洲三六○」廿三日報導，哥斯大黎加二○○七年六月與我國斷交，成為中美洲首個轉向承認北京的國家。如今哥國決定強化在半導體產業的布局，哥國對外貿易促進局（Procomer）也將台灣視為關鍵合作夥伴。

MacBook Neo低價搶市 帶新果粉入門

蘋果在三月發表了史上最低價的MacBook Neo，並由主導硬體工程的特納斯親上美國電視節目宣傳，使這款入門機種被視為蘋果新執行長特納斯時代的起手式。台灣蘋果概念股供應鏈高層指出，蘋果透過這款產品壓低價格帶動用戶擴張，先把規模做大，再進一步導入人工智慧（ＡＩ）服務與生態系應用，形成長期變現基礎。

特納斯普惠戰略 台系蘋果鏈毛利壓力增

蘋果MacBook Neo震撼開賣，對消費者而言，是極具吸引力的低價選擇，但對台灣供應鏈而言，卻得考驗在產能規模放大與獲利結構壓縮之間，尋求營運平衡。新執行長特納斯主導的普惠戰略，能吸引更多新用戶，但供應鏈業者憂心，蘋果一貫的「供應鏈管理」可能導致供應鏈遭遇「毛三到四」的壓力與日俱增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。