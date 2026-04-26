AI太吃電！經部產發署盤點2030年新建1GW資料中心 集中在這兩區域

算力即國力，電力即算力。因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，根據經濟部產發署掌握，資料中心估計是在2030年之前會蓬勃發展，用電預估會增加1GW，主要是位在台灣西部主要都會及產業廊帶。因短期間AI算力中心用電爆量，經濟部高官員坦言，應該要思考如何管控，進一步強化資料中心整體規劃與審議機制。

產發署表示，近年來，隨著AI應用快速發展，以及數位服務需求持續成長，國內外業者皆積極評估並布局在台資料中心建設。從投資建置資料中心業者來看，除國際雲端服務商外，也包括本土AI算力服務業者、電信業者，以及政府部門與科研機構，例如氣象署、國家實驗研究院國網中心等，均陸續推動相關算力與資料中心建置計畫。

就產發署了解，2030年資料中心及AI算力中心達到1GW，同時包含支撐企業上雲、儲存、備援及數位服務需求的雲端資料中心，以及因應AI訓練、推論及高效能運算需求之AI資料中心。而隨著產業AI應用普及，後者的投資比重已有明顯提升的狀況。

至於區位分布，產發署表示，考量電力供應、土地資源、網路連結、產業聚落及客戶需求等因素，目前相關資料中心布局主要集中於台灣西部主要都會及產業廊帶。

經濟部官員坦言，AI資料中心成為重要數位基礎建設，政府在支持產業發展的前提下，須進一步強化資料中心整體規劃與審議機制，從產業發展需求、資源條件、能源效率及環境永續等面向，審慎檢視相關投資案，引導投資布局符合國家整體發展方向，並確保資源的合理配置。

官員表示，AI算力中心建置牽涉到電力需求，第二牽涉到能源效率，第三也牽涉到產業發展的需求，經濟部會站在產業發展需求的角度建立控管機制，並展開全國算力產業的布局，包括產發署、台電及能源署等單位，共同思考強化資料中心整體規劃與審議機制。

截至目前為止，經濟部能源署於2026年起，調整對AIDC的管制作為。能源署修法納管新建、或擴建5MW大型資料中心與主機代管資料中心，於建廠前提出能源使用先期規畫並送審查。其次，要求超大型資料中心（提供雲端服務業者）PUE不超過1.3、主機代管資料中心PUE不超過1.4。另外，台電因北部電網容量不足且用電密集，早自2023年8月起「桃園以北」不核供超過5MW的資料中心（IDC）用電申請。