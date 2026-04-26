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矽品精密公益包場《超人再起》 伴家扶孩子見證生命奇蹟

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中副市長鄭照新(左)支持肯定矽品公益電影包場，右為矽品人力資源處資深處長李森楠。矽品／提供
台中副市長鄭照新(左)支持肯定矽品公益電影包場，右為矽品人力資源處資深處長李森楠。矽品／提供

大手牽小手！真正的超人不會飛，但人生旅途中的絕境，讓這些台灣超人硬是長出了翅膀，導演曲全立的鏡頭下拍出了苦難也壓折不了的生命力。矽品精密（SPIL）想將這份感動傳遞出去，連續兩天舉辦曲導演好評力作《超人再起》4場公益包場活動，26日圓滿落幕。

此次矽品特別邀請員工攜家帶眷，以及60位北台中家扶中心的孩子們一同走進影廳，並驚喜迎來特別嘉賓台中副市長鄭照新、導演曲全立蒞臨現場。

大螢幕上許多面對後天重創後，勇敢面對的真實故事，藉由鄭副市長到場支持與曲導現身說法，大家一同見證「半盲半聾」導演淬鍊出的生命奇蹟，也為每個人注入面對逆境的強大勇氣。

活動結束後，主持人請大家一同進入導演曲全立的超人視角，舉起右手遮住右眼，舉起左手摀住左耳，想像著曲導演看世界、聽世界的真實感受，全場也瞬間靜默下來，所有人體會這位獲得多項國際大獎的知名導演，在失去了一半的視力與聽力後，又是在多麼艱難的情況下完成如此精彩的壯舉。

曾獲好萊塢國際3D大獎的曲全立，本身就是一位不折不扣的「超人」。他在35歲那年被宣判罹患腦瘤，歷經生死關頭，留下半盲、半聾的後遺症。

但曲全立沒有被命運擊倒，反而變賣房產，耗時多年走遍台灣，用僅存的視力與聽力，記錄下無數個跨越重度障礙、罕見疾病或重大創傷的「台灣超人」。曲全立更長年推動「行動電影車」巡迴全台偏鄉，將希望的種子播撒在無數孩子心中。

延續《台灣超人》的精神核心，《超人再起》紀錄多位在人生重大變故後，重新站起來的生命故事，傳遞「見光．重生．走出去」的正能量。《超人再起》沒有特效，只有最真實的血肉之軀。

映後，曲全立與大家分享片中記錄的每一位主角，都經歷了常人無法想像的病痛與意外，但他們拒絕向命運低頭，無論是失去身體機能仍挑戰極限的運動員，或是歷經重創依舊守護他人的無名英雄，他們跨越形體限制與心理關卡的歷程，活出了超越極限的精采。

曲全立今年設定募集8萬張待用票的目標，希望讓更多學生進電影院看到這部電影。

鄭照新也認為，透過這次矽品精密「大手牽小手」的公益包場，期盼發揮拋磚引玉的效果，帶動更多企業與社會大眾響應《超人再起》的「公益包場與待用票行動」，讓這部充滿力量的紀錄片，能巡迴到台灣更多偏鄉與角落，讓勇敢的種子在各個角落遍地開花，讓愛與溫暖持續擴散。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，公司2024年包場《台灣超人》便深受感動，認同曲導演透過電影傳達「用生命影響生命」的理念；今年也積極響應《超人再起》發起的公益包場行動，感謝鄭副市長與曲導演來到現場，分享生命鬥士的勇敢故事，感受到那股「在逆境中突圍」永不放棄的精神。

矽品精密公益包場《超人再起》，伴家扶孩子見證「半盲導演」生命奇蹟。矽品／提供
矽品精密公益包場《超人再起》，伴家扶孩子見證「半盲導演」生命奇蹟。矽品／提供

矽品 鄭照新

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