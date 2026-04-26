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台灣無人機技術突破 水溶性芯材縮短製程助攻量產

中央社／ 台北26日電

台灣無人機研發技術再突破，金屬工業研究發展中心首度將「具量產性碳纖複材結構成形製程」結合「高性能水溶性芯材技術」應用於無人機產業中，成功突破無人機中空複合材料構件製作時脫模困難與量產瓶頸，將製程時間由6小時大幅縮短至20分鐘內，為台灣切入國際供應鏈奠定基礎。

為打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，並推動2030年無人機產值達新台幣400億元目標，台灣研發端投入提升量產性關鍵製程研發。金屬中心製程處副處長蔡盛祺接受中央社專訪表示，無人機為追求輕量化與長續航力，機身結構超過7成採用碳纖維複合材料，且為了安裝電控、動力與通訊設備，多採中空設計。

不過，傳統製造方式高度仰賴人工逐層貼附「預浸布」後高溫固化強化，厚度往往需堆疊十餘層，製程相當耗時且效率較低，導致國產無人機長期受限於產能，難以承接國際大廠一年數萬件的訂單需求。

蔡盛祺指出，無人機製作除了外層需靠預浸布逐層貼附之外，在內部中空設計時也需要支撐力。在中空結構成形的內部支撐技術上，業界常用的材料包括氣袋及金屬滑塊，其中氣袋耐溫約180度，難以承受高溫製程；金屬滑塊雖具耐熱性，但較適用於簡單形狀，難以製作複雜結構件。

為突破複雜結構內部支撐的限制，金屬中心開發出「高性能水溶性芯材及成形製程」。蔡盛祺形容，這項技術如同「會消失的模具」，可在複材射出製程中承受高溫及高壓，加工時具備高耐壓強度，能支撐複雜中空結構，待碳纖複材結構成型後，僅需以水沖洗即可使芯材快速崩解溶出，快速完成脫模。

蔡盛祺指出，水溶性芯材是國際航太與航空領域積極發展的關鍵技術，各國雖面臨相同挑戰，但研發出的配方路徑不同，台灣以獨有的複合配方搭配自有製程技術，提升在全球無人載具供應鏈中的競爭力與韌性。

在製程效率方面，蔡盛祺表示，傳統人工貼合固化製程完成一件構件需時2小時至6小時；但導入水溶性芯材並結合複合材料射出或熱壓樹脂轉注成型（CRTM）技術後，可縮短至20分鐘內完成，大幅提升量產能力。他強調，若要進入國際供應鏈、承接每年數萬件訂單，製程速度將是關鍵優勢。

對於研發推進時程規劃，蔡盛祺指出，此項研發將分4年推進，前2年（2025至2026年）聚焦在旋翼機應用，主要開發物流與農業用途的起落架與機身結構，預計在今年底及明年就可以針對旋翼機部分進行試飛；而後2年（2027至2028年）則轉向定翼機，透過CRTM技術生產機身機翼等大型構件。

蔡盛祺表示，此項研發採取「業界出規格、研發來解題」模式，目前已有多家國內指標廠商參與合作，未來透過材料、設備與製程的國產化整合，盼協助台灣無人機產業由組裝走向具備關鍵構件供應能力的完整產業生態系，搶攻全球非紅供應鏈商機。

無人機 中央社

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