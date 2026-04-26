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AI運算搶搭低軌衛星 帶動衛星間通訊市場商機

中央社／ 台北26日電

人工智慧（AI）運算不只在地面運作，研調機構指出，低軌衛星業者積極切入AI運算領域，將帶動衛星間通訊（ISL）市場需求。

集邦科技（Trend Force）分析師王偉儒表示，隨著星鏈（Starlink）衛星星系日益龐大，且切入在軌衛星AI運算領域，將帶動全球衛星間通訊技術快速發展。

他指出，從目前全球相關廠商發展來看，衛星間通訊設備的系統整合由星鏈、亞馬遜低軌衛星（Amazon Leo）、太空雷射光通訊設備業者Tesat等具有整合能力的廠商所壟斷，台廠能切入的部分為光纖雷射被動元件（如萊德光電）、光放大器（如萊淩科技）等關鍵元件；另外像大立光等光學大廠，也有能力切入衛星間通訊設備中的鏡頭元件。

他認為，衛星間通訊（ISL）已從過去的選配升級為標準配置，成為低軌衛星網路不可或缺的核心子系統。

不過，低軌衛星供應鏈中，天上的、地面的零組件廠角色受重視度仍有很大差異。

王偉儒指出，台灣多數廠商主要負責地面端路由器（Router）、閘道器（gateway）等零組件，基本上不會像在太空中遭遇太陽輻射、極端過冷或過熱的溫度等情況，開發要求相對太空中零組件低，主要確保能進行穩定的訊號收發，降低接近時頻率變高、遠離時降低的「都卜勒效應」（Doppler effect）等傳輸延遲現象。

相較之下，負責供應太空中的零組件，須能在太陽輻射、低溫與高溫等嚴峻的環境中穩定運作，加上衛星無法進行回收等情況，對前期零組件驗證要求門檻會提升許多，例如昇達科是少數有能力提供衛星內濾波器、微波元件的廠商；衛星業者較有意願下單給有能力提供太空零組件的廠商，對關鍵零組件採購費用相對更高。

低軌衛星也搭上太陽光電議題，王偉儒認為，目前衛星用的太陽能板主要由衛星商內部進行開發與生產，符合衛星本身的用電需求，例如採用單面折疊式進行太陽能板的開合；但在太陽能供電給地面的題材上，因太空與地面距離過長，加上光線傳輸容易被干擾等因素，目前沒有廠商用衛星進行太陽能供電。

他進一步指出，在太空武器方面，美國各國防相關單位已大量用低軌衛星進行軍事目標監控、高清影像遙測，甚至近期由在軌AI衛星進行推論（Inference），將跨國間的軍事分析後的資料，由衛星間的光鏈進行傳輸，並提供關鍵訊息結果給軍方單位。

業界認為，因應低軌衛星需求，射頻天線升級潮將直接嘉惠已獲認證的供應鏈，帶動高規格射頻與天線系統需求倍增，確立毫米波通訊技術在未來太空建設中的關鍵地位。

王偉儒分析，以Starlink衛星地面設備的RF模組供應鏈來看，RF模組系統整合主要交由啟碁去做，濾波器與微波元件由昇達科協助開發與生產，華通則協助生產衛星專用的高密度互連（HDI）板，所以Starlink目前還是會將相關元件交付給特定台廠去開發與生產；但衛星組裝、系統整合、驗證等，則完全收回去廠內自行完成。

他表示，若想切入Amazon Leo、AST Space Mobile的台廠，通常會跟政府專案合作，由廠商自行和衛星商洽談合作，尋找切入機會。綜觀來看，目前僅特定廠商打入Starlink、Amazon Leo等供應鏈。

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