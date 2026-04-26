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輝達不落腳…松南營區基地擬做AI產業園區 議員籲與中央溝通避不同調

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。本報資料照
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。本報資料照

位於民生社區周邊松南營區，市府規畫打造「AI產業園區」，目前正招標委託顧問公司做可行性評估，議員指出，若北市要打造新創產業園區，應和中央討論規畫願景，盡量避免一個園區「不同調」，此外，在地也呼籲保留原本社福規畫。產發局表示，目前已成立專案小組討論方向願景，社福設施保留也會審慎評估，確立方向後也會和中央討論。

松南營區面積約 3.3 至 6 公頃的精華公有土地，其中北市府分回A1、A2兩塊基地，A2基地目前則為公園綠地，而A1一度被視為輝達在台總部的熱門備案地點，不過隨著輝達落腳北士科，松南營區規畫也備受歸著，事實上，柯市府時期有已完成規畫公告，然而開發遲遲未有下文，在輝達入主北士科後，變庚為AI產業園區。

國民黨議員秦慧珠質疑，市府早在2018已規畫很完整，當時A1基地要做青創、社福等市政建設儲備基地，如今卻要再花500萬重新規畫變成AI營區，她並不贊成市府要推翻；民進黨議員許淑華也說，市府不能因半導體發展熱絡，就急著創設基地，應先確定北市發展願景是要以科技為中心還是扶植新創產業，且民生社區人口老化嚴重，地方迫切需要的是市府設立社福及長照機構、托嬰中心與里民活動中心。

議員詹為元表示，相較於市府其他大面積精華土地，市府現階段將松南營區有明確目標定位，且松南營區連接南港、北士科交通便利，北市也確實需要一個園區因應實效快、資訊流動迅速新創產業，但松南營區一開始規畫長照也是因應北市超高齡時代來臨，他不反對市府更改規畫，但仍應保留長照空間，甚至將AI數據或新創應用與長輩照護相結合，讓產業發展與在地社會需求互補。

產發局長陳俊安表示，A1基地去年完成點交，市府已成立規畫評估小組討論，希望該處不單只是作為設定地上權出租，能夠賦予他產業發展責任，且往東可以連接南港、內湖，往北可連接北士科，未來若有大型企業進駐，能不單設立自己總部而是希望有新創生態系建構，讓上下游都能夠進駐一起發展，目前可行性評估則是討論如何來落實市府政策方向。

至於是否保留社福空間，產發局表示，會再跟相關小組做審慎評估。

北市府 北市 議員

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