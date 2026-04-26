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特納斯普惠戰略 台系蘋果鏈毛利壓力增

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

蘋果MacBook Neo震撼開賣，對消費者而言，是極具吸引力的低價選擇，但對台灣供應鏈而言，卻得考驗在產能規模放大與獲利結構壓縮之間，尋求營運平衡。新執行長特納斯主導的普惠戰略，能吸引更多新用戶，但供應鏈業者憂心，蘋果一貫的「供應鏈管理」可能導致供應鏈遭遇「毛三到四」的壓力與日俱增。

特納斯被視為「最懂產品的工程師」，但台灣電子代工高層預期，蘋果為了推廣Apple Intelligence並取得更多用戶資料，其獲利極大化的邏輯始終不變，這種「普及化」背後，代表供應鏈仍須設法消化、承擔成本壓力。

資深產業分析師直言，蘋果為確保自身財報淨利表現，往往要求零組件商負擔更多成本變動，這對長期仰賴蘋果訂單的「電子五哥」而言，「量增利減」雖能維持稼動率，卻也成為淨利率成長的隱憂。

產業分析師說，低價產品對利潤是項挑戰，「台灣供應鏈得想辦法思考如何在生產環節中榨出利潤」，他預期可能會採購調整，設法讓整體毛利率不受太大影響。不過，該產業分析師也說，台灣代工廠經驗豐富，會自己撥算盤決定接單策略，「如果這款低價產品能衝擊個人筆電市場，並大幅擴大蘋果市占，對業者而言，在市況不佳下，提供必要的營收支撐」。

某光學廠高層坦言，雖然筆電鏡頭單價有限，但量能上來，對維持稼動率仍有幫助。但該高層補充，若特納斯堅持將平價戰略延續至未來蘋果穿戴裝置或其他產品，供應商未來的議價門檻會被進一步限縮。

香港天風國際證券分析師郭明錤日前就在社群網站Ｘ上指出，「廣達目前是MacBook Neo獨家組裝廠，而鴻海近期可能成為第二供應商；而值得注意的是，過去一至兩年間在Windows筆電業務成長快速的立訊，正積極爭取下一代Neo ２的開發（ＮＰＩ）」。

產業分析師說，這顯示台廠不僅面臨獲利縮減，還得迎戰紅色供應鏈的蠶食。

郭明錤說，從iPhone 17e到MacBook Neo的定價，驗證蘋果策略是趁記憶體市場混亂時，用吸收成本的優勢提升市占率。只要蘋果硬體產品市占率持續成長，除有助於高毛利率的應用服務業務成長，待未來裝置端ＡＩ應用大鳴大放時，蘋果就是最大受惠者。

規模 毛利率 特納斯

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