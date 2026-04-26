半導體產業 斷交國哥斯大黎加尋求與台灣合作

瓜地馬拉媒體「中美洲三六○」廿三日報導，哥斯大黎加二○○七年六月與我國斷交，成為中美洲首個轉向承認北京的國家。如今哥國決定強化在半導體產業的布局，哥國對外貿易促進局（Procomer）也將台灣視為關鍵合作夥伴。

哥國二○二四年推出「強化半導體生態系路線圖」。台灣約占全球晶片產量的六成，以及最先進晶片的九成，被視為該產業的核心。

哥國已在半導體價值鏈中累積一定經驗，主要集中於組裝、測試與設計，並創造約五千個直接就業機會。但在全球競爭激烈下，挑戰在於進一步提升至更高附加價值的環節。

然而，由於哥國在「一中原則」下與北京維持邦交，相關政策也引發外交緊張。Procomer前往台灣的行程，不僅在哥國國內被部分國會議員與媒體質疑，也被中國大陸駐哥大使館關切。

哥國外長安德雷對此辯護，指稱此舉符合二○○七年諒解備忘錄的框架，即允許發展與台灣的非官方經濟關係。哥國對外貿易部長托瓦對相關批評則採取更強硬立場，強調Procomer將在必要時赴台，不管誰喜不喜歡，若有人不滿，「我也只能遺憾。我的職責是替哥國人民創造就業機會」。