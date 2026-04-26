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MacBook Neo低價搶市 帶新果粉入門

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
蘋果三月發表史上最低價筆電MacBook Neo，上市後詢問度快速升溫。（歐新社）
蘋果三月發表史上最低價筆電MacBook Neo，上市後詢問度快速升溫。（歐新社）

蘋果在三月發表了史上最低價的MacBook Neo，並由主導硬體工程的特納斯親上美國電視節目宣傳，使這款入門機種被視為蘋果新執行長特納斯時代的起手式。台灣蘋果概念股供應鏈高層指出，蘋果透過這款產品壓低價格帶動用戶擴張，先把規模做大，再進一步導入人工智慧（ＡＩ）服務與生態系應用，形成長期變現基礎。

MacBook Neo在台定價一萬九千九百元，鎖定學生、文書與企業採購族群。通路業者觀察，新機上市後詢問度快速升溫，「以前觀望Mac的客人比較多，特別是第一次買筆電的消費者，通常不會優先考慮蘋果，除了使用習慣，價格也是一個因素」。

但燦坤桃園店黃姓店員透露，蘋果MacBook Neo價格門檻下降後，滲透率看來有所提升，大家會更仔細比較與微軟、聯想、雙Ａ等平價機種的差別，近期門市也出現不少帶中學生前來選購的家長。

業界分析，蘋果MacBook Neo以低價切入市場，吸引更多學生與入門用戶加入macOS生態系。對預算有限的家庭，這款產品也是讓使用者成為「果粉」，並進一步拉升iOS與訂閱服務的使用黏著度。

供應鏈人士則進一步指出，若是Mac長期維持高價結構，也會限制Apple Intelligence的普及速度。因此，MacBook Neo的推出只是第一步，後續若有ＡＩ眼鏡等各類穿戴裝置加入，才是特納斯規畫中的重點，目標是打造可感知環境的日常應用場景。

蘋果透過降低硬體門檻鎖定更廣泛的用戶群，為未來穿戴裝置與ＡＩ服務奠定基礎，也顯示公司已將擴大生態系規模，視為下一階段的重要成長動能。

擴張規模 著眼長期價值

隨著價格下修，市場同時關注獲利結構變化。外資分析師說，蘋果過去依賴高單價維持獲利，現在這個策略比較像是用規模換長期價值，但也要多觀察供應鏈的毛利壓力。從終端回饋觀察，市場確實出現動能，燦坤黃姓店員就坦言，「詢問度有增加」，但最後會不會下單？他說，還是要看其他廠商的狀況和促銷方案。

香港天風國際證券分析師郭明錤日前就預言，Neo出貨動能預期將逐季穩定成長，主要動能一方面來自開學季與年終購物旺季需求的帶動，另一方面則是競爭對手去年囤積的較低成本記憶體庫存，預計今年上半年中期耗盡，因此第二季起，更多筆電機型可能調漲售價以反映記憶體成本上升，不利與Neo競爭。

事實上，微軟本月已宣布調整價格，指出「由於近期記憶體與零組件成本上升，Surface系列產品已在官方網站更新售價」。其中，主打平價的十二吋Surface Pro去年上市時售價為八百美元，如今已調整至一○五○美元，漲幅逾三成。

郭明錤還預估，今年MacBook出貨量約兩千五百萬台，年成長百分之廿至廿五，有機會重返新冠疫情時的高峰，並成為二○二六年筆電品牌中的唯一亮點。相較之下，Windows筆電出貨量可能較去年衰退。

微軟 供應鏈 macOS

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