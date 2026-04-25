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CTF人才培育活動登場 數發部盼打造新世代資安人才

中央社／ 台北25日電

今年度首場資安搶旗攻防賽（CTF）人才培育活動今天在成大登場，超過50名學生、指導老師與相關從業人員參加。數發部資安署表示，盼透過活動吸引青年學子跨入資安攻防領域，進而培育實戰型新世代資安人才，強化台灣資安防護韌性。

數位發展部資通安全署今天在成大舉辦今年度首場資安搶旗攻防賽（Capture The Flag, CTF）人才培育活動。今年CTF資安人才培育活動預計辦理3場次，由資安署分別與台灣駭客協會、國家資通安全研究院合作辦理，第1場次主要針對具競賽相關經驗者，第2、3場次則將在7月、8月接力登場。

資安署發布新聞稿說明，CTF搶旗賽是資訊安全領域中極具代表性的技術競賽，透過實戰模擬來培養與檢測資安技能的競技活動。參賽者或團隊必須在主辦方構建的虛擬環境中，利用各種漏洞分析、逆向工程或加密解密技術，尋找一串特定的字串，這串字串即被稱為「Flag」，提交後即可獲得積分。

資安署指出，常見題型包含逆向工程、網站安全、漏洞服務、加解密演算法、數位鑑識等。CTF不僅能協助資安人員磨練實戰經驗，更能從攻擊者的視角出發，學習如何構建更堅韌的防禦體系，對於資安人才的培育與產業防護力的提升極具重要性。

首場活動以「技術養成X趨勢掌握X職涯發展」為核心概念，資安署說明，首先深度解析過往CTF經典考題，協助參加人員建立系統化的解題方法，再探討近期國際重要賽事出題趨勢與攻防手法，最後由退役資深選手分享從CTF競賽到從事資安領域工作的職涯銜接經驗。

資安署強調，資安防護是國家級重要課題，而人才是落實資安防護的重要基礎，CTF競賽以有趣又充滿挑戰的方式，吸引在學學生提升對資安技術領域的興趣。資安署將持續投入心力培育資安實戰人才，建構堅韌的國家資安人才生態系。

資安 成大

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