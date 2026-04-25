廣達家庭日 梁次震：公司今年業績非常好、會持續爭取更多訂單

廣達（2382）25日舉行員工家庭日，對於今年營運表現，副董事長林次震表示，公司業績非常好，會持續爭取更好訂單，且現在正是衝刺的時機，「天下武功、唯快不破」，因此期許廣達同仁要做到好，也要做得快。

廣達25日舉行員工家庭日，今年正好也是廣達成立38周年。梁次震上台致詞時表示，回顧過去幾年廣達都有不錯的營運表現，且一年比一年更好，感謝員工同仁的辛苦付出。

梁次震指出，廣達今年前三個月的營運成果相當不錯，且預期今年公司業績也會非常好，後續會持續爭取更多訂單。他也指出，市場上有些時機需要等待許久，因此一旦掌握到就需要快速爭取，期許廣達同仁能做到好，也能做得更快。