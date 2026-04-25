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廣達家庭日 林百里：廣達會繼續勇往直前、業績更好

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
廣達董事長林百里出席公司家庭日。圖／蘇嘉維攝
廣達董事長林百里出席公司家庭日。圖／蘇嘉維攝

廣達（2382）25日舉行成立38周年家庭日，董事長林百里表示，公司正值健壯時期，去年業績破紀錄，今年全球雖然有戰火及各項危機，不過廣達會突破困難、勇往直前，達到更好業績。

廣達25日舉行家庭日，今年適逢成立38周年。林百里及副董事長梁次震等高層皆出席參加，林百里上台致詞時指出，感謝同仁們的努力並支持公司家庭日園遊會，公司成立已經38周年，正值健壯的時候。

林百里表示，廣達去年業績衝破紀錄，今年雖然有很多危機、全球戰火綿延，客人需求也相當多，不過相信廣達能夠突破困難、勇往直前，讓公司達到更好的業績。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳確定將出席今年Computex展會，屆時將可能會再度舉行兆元宴，林百里一直以來都是座上賓。對於此次黃仁勳若再度宴請輝達供應鏈大佬，林百里是否會出席，林百里雖然沒有正面回覆，不過他表示我們「常常吃飯」。

廣達 林百里

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