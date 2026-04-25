台積電1.5兆投資擴廠帶旺台中！西屯12期新案驚見「科技聚落」

受惠於台積電加碼投資台中1.5兆元，在中科二期興建4座1.4奈米先進製程廠，半導體供應鏈「群聚效應」，人口紅利帶動周邊房市，尤其中科園區所在地西屯區挾帶地利之便，12期重劃區新案在科技族買盤支撐下，形成台版「矽谷菁英聚落」。

中科管理局指出，台積電新廠擴建二期總面積約89.75公頃，已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約5000億元年產值，並帶動約4500個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

根據最新實價登錄顯示，西屯12期指標建案「勝美建設」新案表現亮眼，該案已銷售146戶，成交均價穩站6字頭。現場銷售端統計，已購客中，科技族占五成，其中台積電工程師占了25%，顯示中科擴廠帶動的結構性需求，已成為台中房市最強支撐。

以西屯12期重劃區勝美建設指標建案為例，最新實登顯示，成交均價穩站6字頭。據銷售端統計，目前購屋客群中高達五成來自科技新貴，其中台積電的工程師占比約達25％，逐步形成台中科技圈口耳相傳的「菁英聚落」。

案場人員分析，這波買盤呈現「高年輕化、高收入」特點。已購客年齡層高度集中在28至35歲之間，年收入平均落在220萬至270萬元區間。這群具備強勁購買力的科技新貴，喜好房型為25坪至30坪的大二房，以及31坪至42坪小3房，空間利用率高。

已購客表示，買房首重區位，12期重劃區鄰近國道與台74線快速道路，開車走環中路接中科路就可抵達中科園區，滿足通勤效率，鄰近台中新光三越、大遠百等七期百貨商圈，以及秋紅谷、國家歌劇院等休閒綠地；要有高規格飯店式服務的公設更是關鍵，回家就能徹底放鬆。