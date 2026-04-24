聽新聞
0:00 / 0:00

最強GPT來了…OpenAI推出「最智能」新版本 帶旺台鏈

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
OpenAI於美國時間23日宣布推出最新版本的GPT-5.5，並將陸續開始在付費及免費應用程式當中上線。 路透
OpenAI於美國時間23日宣布推出最新版本的GPT-5.5，並將陸續開始在付費及免費應用程式當中上線。 路透

OpenAI於美國時間23日宣布推出最新版本的GPT-5.5，並將陸續開始在付費及免費應用程式當中上線。OpenAI指出，GPT-5.5能更快理解使用者想完成的事情，具備更高自主執行能力，並承擔更複雜任務，成為迄今「最智能」的版本。

法人預期，提高AI模型效率同時，代表AI算力需求持續提升，切入AI基礎建設的鴻海（2317）、廣達、緯創等代工廠營運動能將持續加速。

OpenAI推出GPT-5.5概況
OpenAI推出GPT-5.5概況

隨著OpenAI推出最新版本AI模型GPT-5.5，並且強化代理AI功能，象徵新一輪的AI商機將開始全面邁入代理功能市場。目前Google推出的Gemini企業用代理AI在今年第1季增加40％的活躍用戶，代表使用者持續重視代理AI應用，且日前舉行的Google Cloud大會中，重點主題之一就是代理人（Agentic）AI，顯示Google續耕耘代理AI市場商機。

其中，表現最為優異的特點為，撰寫與除錯程式碼、進行線上研究、分析數據、建立文件與試算表、操作軟體，以及在不同工具之間切換直到任務完成。OpenAI表示，使用者不再需要仔細管理每一個步驟，而是可以交給GPT-5.5一個混亂、包含多個部分的任務，並信任它自行規劃、使用工具、檢查成果、在不確定情境中導航，並持續推進直到完成。

在代理式編程（agentic coding）、電腦操作、知識型工作以及早期科學研究等領域，這些提升尤其顯著。OpenAI指出，這些領域的進展仰賴跨上下文推理與隨時間持續採取行動的能力。GPT-5.5在提升智慧能力的同時並未犧牲速度。

更大型、更強大的模型通常回應較慢，但GPT-5.5在實際服務中達到與GPT-5.4相同的每token延遲，同時展現出更高層級的智能表現。它在完成相同Codex任務時也使用顯著更少token（符元）使其不僅更強大，也更高效率。

OpenAI表示，GPT-5.5是目前最聰明、最直覺易用的模型。法人指出，GPT-5.5推出後，後續將有機會吸引消費者提高付費意願，屆時將可望讓OpenAI對於AI算力需求持續提升，進而帶動AI基礎設施對供應鏈的採購需求，鴻海、廣達、緯創等代工大廠可望持續受惠，帶動出貨動能一路暢旺。

美國 鴻海 廣達

延伸閱讀

內建Gemini更好用！Chrome推3大全新AI功能 跨分頁也能輕鬆幫你統整

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

聯發科帶動族群勁揚 主動野村台灣50ETF經理人這麼說

OpenAI 拚算力要增至30GW 訂五年計畫 半導體業供貨能力是關鍵

相關新聞

再指台灣占據生產 川普：美將奪50%晶片市占

美國總統川普23日宣稱，美國將很快取得近50%晶片製造市占，指稱晶片業者要是不到美國生產，一年半或兩年內將面臨非常高的關稅；川普提到，美國原來是晶片生產之都，但現在幾乎所有晶片都來自台灣、南韓等國家，其中台灣是最大宗，再度暗指台灣占據晶片生產。

最強GPT來了…OpenAI推出「最智能」新版本 帶旺台鏈

OpenAI於美國時間23日宣布推出最新版本的GPT-5.5，並將陸續開始在付費及免費應用程式當中上線。OpenAI指出，GPT-5.5能更快理解使用者想完成的事情，具備更高自主執行能力，並承擔更複雜任務，成為迄今「最智能」的版本。

川普再點名美晶片多來自台灣 卓揆回應：台灣續站最領先地位

美國總統川普再度點名美國晶片多來自台灣，稱美將在短時間內取得全球近50%晶片市場。行政院長卓榮泰昨（24）日回應，在製造晶片方面，台灣會繼續站在最領先地位，也會向美方表達台灣最有利於雙邊經貿的立場。

全球半導體年營收估增62%

研調機構Omdia大幅調高2026年半導體營收預測，預估增幅將達62.7%，主要受惠於動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體市場前所未有的成長。

鴻海與三菱電機簽署備忘錄 協商車用零組件合作可能

鴻海（2317）24日宣布，已與日本三菱電機株式會社簽署備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），雙方將就汽車設備事業的聯合營運模式，展開策略聯盟的可行性評估。

台積雙喜！員工年度調薪3-5% 股價再寫2185元歷史新高

晶圓代工龍頭台積電每年4月的例行性年度調薪近日確定，調薪幅度和往年水準相近，平均調漲3%至5%。台積電今日股價同時受到政府解除基金投資限制，再以2185元作收，大漲105元，漲幅逾5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。