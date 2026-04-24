最強GPT來了…OpenAI推出「最智能」新版本 帶旺台鏈

OpenAI於美國時間23日宣布推出最新版本的GPT-5.5，並將陸續開始在付費及免費應用程式當中上線。OpenAI指出，GPT-5.5能更快理解使用者想完成的事情，具備更高自主執行能力，並承擔更複雜任務，成為迄今「最智能」的版本。

法人預期，提高AI模型效率同時，代表AI算力需求持續提升，切入AI基礎建設的鴻海（2317）、廣達、緯創等代工廠營運動能將持續加速。

OpenAI推出GPT-5.5概況

隨著OpenAI推出最新版本AI模型GPT-5.5，並且強化代理AI功能，象徵新一輪的AI商機將開始全面邁入代理功能市場。目前Google推出的Gemini企業用代理AI在今年第1季增加40％的活躍用戶，代表使用者持續重視代理AI應用，且日前舉行的Google Cloud大會中，重點主題之一就是代理人（Agentic）AI，顯示Google續耕耘代理AI市場商機。

其中，表現最為優異的特點為，撰寫與除錯程式碼、進行線上研究、分析數據、建立文件與試算表、操作軟體，以及在不同工具之間切換直到任務完成。OpenAI表示，使用者不再需要仔細管理每一個步驟，而是可以交給GPT-5.5一個混亂、包含多個部分的任務，並信任它自行規劃、使用工具、檢查成果、在不確定情境中導航，並持續推進直到完成。

在代理式編程（agentic coding）、電腦操作、知識型工作以及早期科學研究等領域，這些提升尤其顯著。OpenAI指出，這些領域的進展仰賴跨上下文推理與隨時間持續採取行動的能力。GPT-5.5在提升智慧能力的同時並未犧牲速度。

更大型、更強大的模型通常回應較慢，但GPT-5.5在實際服務中達到與GPT-5.4相同的每token延遲，同時展現出更高層級的智能表現。它在完成相同Codex任務時也使用顯著更少token（符元）使其不僅更強大，也更高效率。

OpenAI表示，GPT-5.5是目前最聰明、最直覺易用的模型。法人指出，GPT-5.5推出後，後續將有機會吸引消費者提高付費意願，屆時將可望讓OpenAI對於AI算力需求持續提升，進而帶動AI基礎設施對供應鏈的採購需求，鴻海、廣達、緯創等代工大廠可望持續受惠，帶動出貨動能一路暢旺。