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全球半導體年營收估增62%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

研調機構Omdia大幅調高2026年半導體營收預測，預估增幅將達62.7%，主要受惠於動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體市場前所未有的成長。

Omdia表示，人工智慧（AI）應用已超越簡單問答，大幅提升對記憶體和處理器的需求，推動半導體產業整體營收成長。

Omdia指出，因應日益嚴苛的工作負載，企業正加速淘汰老舊硬體，2026年企業伺服器將掀起一波換機潮。受惠資料中心伺服器需求強勁及記憶體價格上漲，2026年運算和資料儲存的半導體營收將逾7,000億美元，年增90%，是成長最大的半導體應用領域。

消費電子和無線領域也可望成長，Omdia表示，除市場將推出多款折疊手機及AI手機外，記憶體價格上漲，將會帶動半導體營收增長。

Omdia指出，今年半導體營收成長主要由平均售價上漲驅動，而非出貨量成長。DRAM市場規模估計將成長近一倍，NAND Flash市場規模可能成長四倍。

Omdia表示，記憶體廠將重心轉向生產價格較高的高頻寬記憶體（HBM），使得傳統記憶體供應緊張情況加劇。

Omdia說，強勁的企業和資料中心需求，將持續影響2026年市況，預期2027年供應才可望緩解。

半導體 人工智慧 營收

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