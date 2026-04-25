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川普再點名美晶片多來自台灣 卓揆回應：台灣續站最領先地位

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

美國總統川普再度點名美國晶片多來自台灣，稱美將在短時間內取得全球近50%晶片市場。行政院長卓榮泰昨（24）日回應，在製造晶片方面，台灣會繼續站在最領先地位，也會向美方表達台灣最有利於雙邊經貿的立場。

卓榮泰昨日率相關部會赴立法院備詢。國民黨立委廖偉翔質詢提到，川普又公開點名台灣是最大晶片來源，稱美國要取得全球50%晶片市場，美國已經讓台積電承諾投資1,650億美元，並將對不到美國設廠的晶片公司課以極高關稅。

對此，卓榮泰表示，一，由此可見台灣在晶片製造上的重要性；二，不論是晶片的質或量，台灣永遠站在最領先地位；三，我方跟美方現在進行雙邊協商，必須清楚說明台灣最有利於雙邊經貿的一些立場。

經濟部長龔明鑫強調，台美經貿最重要的還是要根據MOU。至於川普揚言如果不到美國設廠就課重稅，其實目前還沒有相關規定，現在半導體晶片仍未課稅。

民眾黨立委洪毓祥質詢舉例，假設輝達下晶片訂單給台積電，這批晶片會到輝達貨倉，之後若運到美國，依規定輝達要付關稅。

龔明鑫解釋，目前而言，比如對冷氣機業者課稅，的確是課進口商的稅。當進口商被課稅，稅率提高，將會反映給代工廠。

洪毓祥認為，若以半導體供應鏈為例，台積被課稅會轉嫁，由輝達、蘋果等承擔。

輝達 美國 美方

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