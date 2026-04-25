再指台灣占據生產 川普：美將奪50%晶片市占

美國總統川普23日宣稱，美國將很快取得近50%晶片製造市占，指稱晶片業者要是不到美國生產，一年半或兩年內將面臨非常高的關稅；川普提到，美國原來是晶片生產之都，但現在幾乎所有晶片都來自台灣、南韓等國家，其中台灣是最大宗，再度暗指台灣占據晶片生產。

川普23日在白宮與再生元製藥（Regeneron）談定降低藥品價格時，提及關稅措施對藥廠、車廠、晶片廠回流美國發揮重大作用，因為若業者未能赴美國設廠，將面臨懲罰性關稅，但只要投資美國就不必付關稅。

川普、盧特尼克談話要點

他說：「原先在加拿大、墨西哥、德國、日本設立的汽車工廠，都蜂擁至美國，這是拜我們非常明智且其他總統早該執行的關稅策略所賜。我們五、六十年前曾是汽車製造之都，然後一切都被奪走，我們也曾是晶片製造之都，看看以前的英特爾。」

川普表示：「我們對晶片做的事情非常棒，我們只是對業者明確要求，如果不在一年半或兩年內在美國生產晶片，將晶片進口至美國將支付高額關稅。

川普說，美國現在在晶片市場占比微乎其微，但很快會取得近50%市占，目前幾乎所有晶片都來自台灣、南韓等國家，主要是來自台灣，因為晶片大多在那邊生產。」

他說：「我們在11個月內就引進18兆美元的投資，前任拜登政府四年不到1兆美元。」

川普隨後請美國商務部長盧特尼克發言，說明美國晶片市場的爆炸性成長。盧特尼克表示：「半導體、先進製程邏輯晶片、高頻寬記憶體（HBM）晶片、成熟製程晶片的產能都跑來美國生產，美國目前僅占3％到4%的晶片市場，且擁有最大的晶片需求。」

盧特尼克說，在川普指示下，美國要求晶圓廠回到美國製造，並預期將有價值1兆美元的晶圓廠來到美國；他說，「這可是晶片製造工廠，而非超大型雲端業者（Hyperscalers）採購晶片」。

盧特尼克指出，目前有美光承諾投資2,000億美元、台積電承諾投資1,650億美元等，並表示川普總統與台灣簽署了很好的貿易協議，台灣將有5,000億美元資金湧入美國。

他並表示，價值1兆美元的晶圓廠，為美方引進18兆美元投資的一環，也是美國照顧好自己的基礎。

盧特尼克23日出席美國國會聽證會時也說，預期川普任內對美國半導體產業的投資額將高達1兆美元。