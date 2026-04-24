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鴻海與三菱電機簽署備忘錄 協商車用零組件合作可能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海與三菱電機簽署備忘錄，協商車用零組件合作可能。鴻海EV策略長關潤（左）與三菱電機移動代表取締役社長田中和德。鴻海／提供
鴻海與三菱電機簽署備忘錄，協商車用零組件合作可能。鴻海EV策略長關潤（左）與三菱電機移動代表取締役社長田中和德。鴻海／提供

鴻海（2317）24日宣布，已與日本三菱電機株式會社簽署備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），雙方將就汽車設備事業的聯合營運模式，展開策略聯盟的可行性評估。

作為備忘錄一部分，雙方亦將評估包括三菱電機移動公司（Mitsubishi Electric Mobility Corporation，以下簡稱「三菱電機移動」）50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。

本案能否正式達成，仍取決於商務條件上，未來雙方能否達成一致。後續相關合作細節，將依雙方進一步協商結果及正式合約簽署為準，並須符合各項法規及主管機關之相關規定。

三菱電機株式會社秉持其企業理念，將永續發展置於企業營運的核心，並重視包含社會、客戶、股東及員工在內之利害關係人信任。在追求獲利能力、資本效率與成長的同時，三菱電機與客戶緊密合作，共同開發具高附加價值的解決方案，以回應當今複雜多元的挑戰，並持續提升企業的永續價值。

三菱電機成立於1921年，擁有超過一世紀提供高可靠度與高品質產品及解決方案的豐富經驗。集團在全球擁有超過200家關係企業，員工人數約15萬人，是全球公認的領導企業之一，業務涵蓋電機與電子設備及系統的製造、行銷與銷售，應用領域廣泛，包括公共事業系統、能源系統、防衛與太空系統、工廠自動化系統、汽車設備、樓宇系統、空調系統與家用產品、數位創新，以及半導體與裝置等。

鴻海 MOU

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