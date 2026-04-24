台積雙喜！員工年度調薪3-5% 股價再寫2185元歷史新高

晶圓代工龍頭台積電每年4月的例行性年度調薪近日確定，調薪幅度和往年水準相近，平均調漲3%至5%。台積電今日股價同時受到政府解除基金投資限制，再以2185元作收，大漲105元，漲幅逾5%。

台積電稍早董事會才通過去年度員工分紅及績效獎金發放，預料在6月股東會通過後即發放給員工。此外，公司為因應持續擴充生產規模，配合校園徵才啟動，宣布今年將再招募8000位新血，公司也預估今年營收將年增逾30%，與獲利都將同步再創新高。此時敲定員工調薪幅度，配合股價衝上新高，對員工可說是雙喜臨門。

台積電證實今年公司整體調薪幅度約當去年水準約3-5%，公司強調持續打造具市場競爭力的薪資結構與全球化舞台，與全體同仁共享營運成果。