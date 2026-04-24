欣興砸逾10億元向盟立買設備

載板龍頭欣興（3037）今日公告公司取得機器設備之相關資料，砸逾10億元向盟立（2464）買設備。取得目的或用途為供生產用。

欣興公告事實發生日自民國114年7月9日至民國115年4月24日交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣10億289萬2,000元交易對象盟立自動化股份有限公司依訂單條件付款。

另外欣興也公告子公司昆山鼎鑫取得昆山鼎盛鑫電子有限公司使用權資產(坐落昆山市玉山鎮玉楊路880號房地產)，交易單位數量：20,927.68平方米每月租金總金額：人民幣800,000元(不含稅)，租約期間227個月，經折現計算使用權資產計人民幣138,796,472元，公司說明兩公司為母子公司，且均位於昆山市，彼此距離相近，為滿足昆山鼎鑫電子有限公司員工宿舍及配套生活區需求。

至於上述使用權交付或付款條件：民國115年05月01日至134年03月31日止，每月租金人民幣800,000元(不含稅)。