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簡志誠：中華電研發能量如「科技少林寺」
中華電信董事長簡志誠今天表示，中華電信研究院就是「科技少林寺」，研發能量很強，鼓勵他們把研發成果拿出來，攜手中華電和52家子公司合作，把現有的新台幣1560億市值繼續放大。
中華電信今天舉辦CHT Tech Day 2026 研發成果發表會，由中華電信研究院以「海地星空 AI NEXT」為活動主軸，展示「韌性網路、邊緣 AIoT、AI 代理、數位信賴」4大科技領域，發表9項具商業價值的前瞻研發成果。
簡志誠表示，中華電信研究院就是科技少林寺，研發能量很強，有1500名研發人員，十分鼓勵他們把研發成果能夠拿出來，跟中華電和集團夥伴合作，中華電目前已有52家子公司，母子公司集團合作，才能夠創造更多的利潤，目前已創造1560億市值，希望能夠繼續放大。
他表示，去年第4季中華電信將研究院的AI相關部門獨立出來成立中華創智公司，並把中華創智視為未來AI的小金雞。除此，IVS（Intelligent VideoSurveillance，影像識別）部門也已經通過提交，也要再成立一家子公司。
此外，他也表示，中華電將在台灣開始建設全光網路，如果把一般的光纖網路比喻成台灣台鐵，全光網路就是高鐵，中華電為因應未來AIDC與應用，加上台灣必須因應天災，還有地緣政治干擾，必須要更提前布局網路韌性。
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