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鴻海與三菱電機簽署備忘錄 協商車用零組件合作可能
鴻海今（24）日宣布，已與日本三菱電機株式會社簽署備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），雙方將就汽車設備事業的聯合營運模式，展開策略聯盟的可行性評估。
作為備忘錄一部分，雙方亦將評估包括三菱電機移動公司（Mitsubishi Electric Mobility Corporation，以下簡稱「三菱電機移動」）50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。
但鴻海指出，本案能否正式達成，仍取決於商務條件上，未來雙方能否達成一致。後續相關合作細節，將依雙方進一步協商結果及正式合約簽署為準，並須符合各項法規及主管機關之相關規定。
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