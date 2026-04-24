思科推出通用量子交換器 引領量子網路新里程碑

思科宣布推出思科通用量子交換器（Cisco Universal Quantum Switch），解決構建量子網路最根本的障礙之一，為量子網路發展歷程寫下重要里程碑。作為可運行的研究原型，通用量子交換器印證思科全速推進全端量子網路計畫下的最新成果。該計畫奠基於思科多年基礎研究、實際應用驗證，以及不斷擴展的思科合作夥伴生態系統之上。

量子電腦編碼資訊的方式各有不同，而在此之前，尚未有任何交換器能在不破壞量子資訊的前提下，接收並轉換所有主要編碼模式。思科通用量子交換器正為應對此挑戰而設，首次實現在室溫下，透過現有電信光纖路由傳送量子資訊並保持其完整性，同時藉助思科專利轉換引擎，在輸入與輸出端轉換編碼模式。

思科高級副總裁兼新興技術與培育業務Outshift總經理Vijoy Pandey表示：「達成這一里程碑是我們量子計畫的關鍵時刻，同時也印證量子網路的潛力。思科一直深信連接量子系統是實現真正可擴展性的關鍵，而我們正朝實現這一願景邁出重要一步。雖然這項成就意義重大，但這僅是開端。前路漫長，但我們正在構建的技術，以及未來即將實現的成果，將帶來極其深遠的影響。」思科正為量子時代構建網路層。

目前的量子電腦雖然功能強大，但仍有一定局限，其運行規模限於數百個量子位元（qubits）。但醫療保健、金融服務和航空航太等實際應用場景，則需要數百萬個量子位元，才能實現前所未有的速度與技術。思科深信，網路與連接正是彌補這一差距的關鍵，量子的未來並非由單一公司或技術所構建，而是透過全面連接來實現。

若要用電纜直接連接數十億人和數百億部裝置，整個系統將難以管理。由於傳統交換器能夠透過可擴展的共享網路連接所有終端，網際網路因此得以實現。思科通用量子交換器為量子網路實現同樣功能。當兩台量子電腦需要共享資訊，交換器能接受任何編碼模式的訊號，將其轉換成通用的路由語言，並以接收系統所需的格式傳遞，過程中不會遺失任何量子資訊。

這一能力有賴於量子交換器核心的思科專利轉換引擎，使其輸出模式可以與輸入模式相同，也可以完全不同，從而能夠連接原本無法互通的量子系統。這對構建跨供應商及搭載不同技術的量子網路至關重要。