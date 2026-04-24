鴻海與三菱電機簽署備忘錄 協商車用零組件合作可能

美國總統川普23日姿態強硬，再度點名台灣為目前晶片供應最大來源，宣稱美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場份額。對此，行政院長卓榮泰提出三項回應，他表示，由此可見台灣在製造晶片方面的重要性，台灣會繼續站在最領先地位，也會向美方表達台灣最有利於雙邊經貿的立場。

2026-04-24 15:14