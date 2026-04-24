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華電聯網攜手諾基亞、擎邦國際 衝AI智慧建築
資通訊整合大廠華電聯網（6163）聯手諾基亞（Nokia）、工程統包供應商擎邦國際24日共同舉辦的「AI智慧建築及生醫與科技業應用論壇」，會中聚焦智慧化廠辦興建、製程系統優化及高效能AI機房建置。
華電聯網資通系統整合處協理張智為在演講中展示了「數位孿生（Digital Twin）x AI智能」在高效能廠辦與智慧商辦的實際應用，並介紹了華電聯網研發的智慧建築數位孿生平台，該平台能將實體空間數位化，實現精準的預測性維護與能源管理。
針對產業高度關注的「智慧建築標章」亦提出專業規劃建議，強調透過AI智能平台的整合，不僅能協助客戶順利取得認證，更能透過數據驅動的決策，實質提升廠辦運維效率，讓智慧建築進化為動態優化的智慧有機體。
華電聯網副總經理楊祈煌表示，2026年是AI應用全面落地的關鍵年。華電聯網持續將5G資通訊與AI智慧整合。透過與諾基亞及擎邦國際的合作，我們成功為生醫與科技業打造兼具高效算力與永續性的解決方案，助力企業布局次世代競爭優勢。
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