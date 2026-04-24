聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科前進北京國際車展 主動式AI智慧座艙亮相
IC設計廠聯發科（2454）的Dimensity Auto主動式AI智慧座艙新解決方案，今天於北京國際車展亮相。聯發科表示，攜手生態夥伴展示一系列主動式AI智慧座艙、車載娛樂、通訊解決方案，加速推動智慧移動體驗的創新升級。
聯發科副總經理張豫臺透過新聞稿表示，DimensityAuto平台贏得眾多車廠肯定，加速聯發科車用業務全面增長。透過與產業上下游夥伴的緊密合作，聯發科率先將代理AI深入應用於智慧座艙晶片。
張豫臺指出，藉由端雲協作、雙人工智慧（AI）引擎以及代理AI推理效率的提升，聯發科打造主動式AI智慧座艙解決方案，讓座艙系統從被動的工具升格為懂車、懂乘客的得力智慧助手
張豫臺說，聯發科未來計劃推出2奈米智慧座艙晶片，進一步推進AI性能與能效的重大突破，加速AI定義汽車時代的到來。
聯發科表示，Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739能滿足L3、L4先進駕駛輔助系統（ADAS）技術的需求，與夥伴合作為中國指標企業推出無人計程車，亦與主流物流品牌推出無人物流配送車，兩款皆將於今年上路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。