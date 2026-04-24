聯發科前進北京國際車展 主動式AI智慧座艙亮相

IC設計廠聯發科（2454）的Dimensity Auto主動式AI智慧座艙新解決方案，今天於北京國際車展亮相。聯發科表示，攜手生態夥伴展示一系列主動式AI智慧座艙、車載娛樂、通訊解決方案，加速推動智慧移動體驗的創新升級。

聯發科副總經理張豫臺透過新聞稿表示，DimensityAuto平台贏得眾多車廠肯定，加速聯發科車用業務全面增長。透過與產業上下游夥伴的緊密合作，聯發科率先將代理AI深入應用於智慧座艙晶片。

張豫臺指出，藉由端雲協作、雙人工智慧（AI）引擎以及代理AI推理效率的提升，聯發科打造主動式AI智慧座艙解決方案，讓座艙系統從被動的工具升格為懂車、懂乘客的得力智慧助手

張豫臺說，聯發科未來計劃推出2奈米智慧座艙晶片，進一步推進AI性能與能效的重大突破，加速AI定義汽車時代的到來。

聯發科表示，Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739能滿足L3、L4先進駕駛輔助系統（ADAS）技術的需求，與夥伴合作為中國指標企業推出無人計程車，亦與主流物流品牌推出無人物流配送車，兩款皆將於今年上路。