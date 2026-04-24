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Toyota Mobility Foundation攜手和泰純青基金會在台啟動公益計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團與Toyota Mobility Foundation(TMF)合影，共同見證「Mobility for All」計畫在台啟動（左至右：TMF川下真由美專案經理、TMF石川貴規秘書長、和泰純青基金會張琛惠執行長、TMF松田進副理事長、和泰汽車黃南光董事長、和泰汽車蘇純興總經理、和泰汽車沢田正幸執行副總經理、和泰汽車管理本部翁銘倫本部長）。和泰集團提供
和泰集團與Toyota Mobility Foundation(TMF)合影，共同見證「Mobility for All」計畫在台啟動（左至右：TMF川下真由美專案經理、TMF石川貴規秘書長、和泰純青基金會張琛惠執行長、TMF松田進副理事長、和泰汽車黃南光董事長、和泰汽車蘇純興總經理、和泰汽車沢田正幸執行副總經理、和泰汽車管理本部翁銘倫本部長）。和泰集團提供

和泰集團響應日本豐田「Producing Happiness for All」的理念，以「量產幸福」為願景，持續投入多項公益計畫，將全面提供全齡快樂移動服務，降低年長跟年幼者在移動過程中發生障礙；針對這些實際需求「Mobility for All」計畫將採取「科技隨行」與「守護童行」雙軌策略，提供具體的解決方案。

為進一步落實此一使命，和泰純青基金會今日正式宣布與Toyota Mobility Foundation（下稱TMF，豐田移動基金會）展開深度合作；在核心專案上，「移動公益」目前已累計完成超過5萬3千趟接駁；為守護學童安全，更累計捐贈達14萬套校園導護志工裝備。

Toyota Mobility Foundation（豐田移動基金會）由豐田章男理事長於2014年8月創立，旨在打造一個「人人都能自由移動」的社會。TMF結合豐田在技術、安全與環境方面的專業知識，與全球各地的大學、政府、非營利組織及研究機構合作，致力於解決都市交通問題、擴大個人移動自由，並為所有人創造更具包容性的移動環境。

TMF致力於打造一個人人皆能自由移動的社會。雙方將透過「Mobility for All」計畫，整合國際創新移動資源與在地公益經驗，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育，提供更全面的守護與支持。

本次合作儀式於由TMF松田進副理事長與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告合作正式啟動。

和泰車指出，隨著台灣邁入超高齡社會，長者在使用數位工具進行叫車服務時，仍常感到不便，進而影響外出意願與日常生活範圍；此外，偏鄉地區交通資源相對有限，也進一步限制高齡者的外出與社交參與，形成亟待關注的移動困境。

另一方面，每一個孩子都是珍貴的未來，建構安全的交通環境、深化防禦觀念更顯重要；然而，單調的規則宣導不易引起共鳴，學童在面對真實交通情境時，仍存在判斷與應變落差。和泰集團將攜手關係企業與經銷商夥伴，深化各項公益計畫，致力為所有人創造幸福。

「科技隨行」：優化高齡移動體驗　降低數位工具操作門檻。和泰集團提供
「科技隨行」：優化高齡移動體驗　降低數位工具操作門檻。和泰集團提供

和泰汽車董事長黃南光（右）與Toyota Mobility Foundation副理事長松田進（左）簽署合作協議，攜手守護台灣全齡移動安全。和泰集團提供
和泰汽車董事長黃南光（右）與Toyota Mobility Foundation副理事長松田進（左）簽署合作協議，攜手守護台灣全齡移動安全。和泰集團提供

豐田 日本

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