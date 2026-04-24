聯發科主動式AI智慧座艙亮相 搶攻AI定義汽車新商機

聯發科（2454）24日宣布，最新Dimensity Auto「主動式AI智慧座艙」解決方案於2026年北京國際車展正式亮相，主打高AI算力、端雲協作、Agentic AI與車載通訊整合，帶動汽車產業從「軟體定義汽車」邁向「AI定義汽車」新階段，也為聯發科車用業務後續成長再添新動能。

聯發科副總經理張豫臺表示，Dimensity Auto平台已獲眾多車廠肯定，並加速聯發科車用業務全面增長。公司透過與產業上下游夥伴合作，率先將Agentic AI導入智慧座艙晶片，藉由端雲協作、雙AI引擎與Agentic AI推理效率提升，打造主動式AI智慧座艙，讓車內系統不再只是被動工具，而是可理解車輛與乘客需求的智慧助手。聯發科也計畫成為首家推出2奈米智慧座艙晶片的企業，進一步強化AI效能與能效表現。

在模型部署方面，C-X1整合NVIDIA Blackwell GPU架構與深度學習加速器，並支援NVIDIA CUDA生態系，有助車廠與開發者快速導入多模態大模型。搭配Dimensity AI開發套件NeuroPilot SDK，聯發科也提供大模型部署工具，協助AI模型更高效地落地於車端NPU，加速車用AI應用開發。

在應用層面，聯發科提供完整座艙感知數據API，整合視覺、語音、情緒等多維度資料，並預先串接AI Agent所需資訊，協助車廠快速開發AI應用。同時，透過端雲任務編排工具，車廠可依照不同使用情境彈性配置車端與雲端服務，並支援MCP、SKILL等標準應用協議，讓地圖、通訊、音樂、美食、支付等雲端服務更快整合進智慧座艙。

車載通訊也是本次展出重點。聯發科Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739支援5G-Advanced，並率先相容3GPP R18標準，支援NB-NTN與NR-NTN衛星通訊技術，可協助車廠產品接軌全球通訊規範。平台也具備低延遲、高效能特性，以及車載三路上行雙卡雙通能力，可支援L3、L4等高階輔助駕駛需求。

聯發科並指出，MT2739已與合作夥伴共同推動無人計程車與無人物流配送車應用，兩款車型預計今年上路。座艙網路方面，聯發科也規劃未來導入Wi-Fi 8技術，預計較前一代提升2倍資料傳輸量、降低50%功耗，並使網路延遲減少25%以上。