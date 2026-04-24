日月光供應商頒獎 7家台廠入列、弘塑獲永續獎

封測龍頭日月光投控（3711）24日於台中舉行「2025最佳供應商頒獎典禮」，邀集封裝測試設備、原物料、零件、加工等百餘家供應商，並與旗下子公司日月光、矽品、環電共同參與。本次典禮以「協同創新」為主軸，盼透過創新技術交流，強化半導體合作夥伴競爭力，打造更具韌性的供應鏈體系。值得注意的是，本次得獎名單中共有7家台廠入列，包括萬潤（6187）、鴻勁（7769）、樺塑、健策（3653）、智訓獲頒最佳供應商獎，弘塑（3131）與海神全球則拿下供應商永續獎，凸顯台灣半導體設備、零組件與永續供應鏈實力，持續受到國際封測龍頭肯定。

營運長吳田玉表示，AI與高效能運算需求快速攀升，全球半導體產值有望於2026年突破1兆美元。隨技術演進與系統複雜度持續提升，硬體相關技術已由過去的支撐角色，轉為影響產業發展的重要瓶頸。未來應用場景也將從雲端資料中心延伸至邊緣裝置，無人機、機器人等新興應用可望帶動下一波成長動能。

吳田玉指出，台灣具備完整半導體供應鏈，應加速推動跨國合作，強化供應鏈韌性，並及早布局關鍵技術與系統最佳化，以在全球競局中維持領先地位。隨半導體產業進入AI與HPC驅動的新階段，供應鏈不僅要擴大產能，更須提升協同開發、製程整合與技術創新的能力。

日月光投控也持續推動綠色低碳供應鏈。公司自2022年起投入輔導資源，已協助37家供應商建構「ISO 14064 溫室氣體」及「ISO 14067 產品碳足跡」盤查能力，並順利取得第三方查證。日月光投控表示，主動協助供應商厚植永續能力，是攜手邁向低碳轉型與永續未來的關鍵。

此外，日月光投控2025年持續舉辦第三屆「供應商永續獎」，聚焦「低碳使命」與「循環再生」兩大主軸，鼓勵供應商提出創新合作計畫。經獨立第三方審查後，最終評選出3家卓越企業，並由日月光環保永續基金會提供專案贊助經費，協助執行相關計畫。

日月光投控行政長暨永續長汪渡村表示，公司期盼透過供應鏈合作計畫，引導並扶植更多供應商展現積極永續作為，進一步擴大產業鏈正向影響力，共創綠色雙贏。

日月光投控採購長唐瑞文指出，半導體供應鏈正邁入新階段，產業逐漸走向集中化，技術標準也在大型領導廠商帶動下持續提升。面對供需波動擴大、交期拉長，以及技術演進速度加快，供應鏈在資本、產能、資源與優先順序上都正重新配置，以因應強勁市場需求與新技術快速發展。

2025年日月光供應商完整得獎名單如下，依英文字母順序排列：

最佳供應商獎

愛德萬測試股份有限公司（Advantest Taiwan Inc.）

艾美柯技術株式會社（AI MECHATEC Ltd.）

萬潤科技股份有限公司（Allring Tech Co., Ltd.）

HD MicroSystems L.L.C.

鴻勁精密股份有限公司（HON. PRECISION, INC.）

樺塑企業股份有限公司（Hwa Shu Enterprise Co., Ltd.）

健策精密工業股份有限公司（JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.）

京瓷亞太有限公司（Kyocera Asia Pacific Pte. Ltd. Taipei Branch）

科林研發股份有限公司（Lam Research Corporation）

琳得科先進科技股份有限公司（Lintec Advanced Technologies （Taiwan）, INC.）

明尼蘇達礦業製造公司（Minnesota Mining and Manufacturing Co.）

三菱瓦斯化學株式會社（Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.）

三井化學股份有限公司（Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc.）

韓商銘凱電子股份有限公司（MK ELECTRON CO., LTD.）

村田製作所（Murata Manufacturing Co., Ltd.）

納美仕電子材料股份有限公司（Namics Corporation）

日鐵微金屬株式會社（Nippon Micrometal Corp.）

啟諾迪電子公司（Qnity Electronics, Inc.）

智訓股份有限公司（W & D Technology Corporation）

供應商永續獎

弘塑科技股份有限公司（Grand Process Technology Corporation）

銦泰公司（Indium Corporation）

海神全球股份有限公司（Poseidon Global Industries Co., Ltd.）