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日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

日月光投控（3711）4月24日於台中舉行「2025最佳供應商頒獎典禮」，邀請封裝測試設備、原物料、零件、加工等百餘家供應商，與旗下子公司日月光、矽品、環電一起共襄盛舉。本次典禮以「協同創新(INNOVATION OF SYNERGY)」為主核心，透過創新技術的使用與交流，驅動半導體合作夥伴持續強化競爭力，打造更具競爭力、更有韌性的供應鏈體系。

日月光投控營運長吳田玉博士表示，AI與高效能運算需求快速攀升，全球半導體產值有望於2026年突破1兆美元。隨著技術演進與系統複雜度持續提升，硬體相關技術已由支撐角色轉為影響整體發展的關鍵瓶頸。

未來應用場景將由雲端資料中心延伸至邊緣裝置，其中無人機與機器人等新興應用有望帶動新一波成長動能。台灣擁有完整產業供應鏈，應加速推動跨國合作、強化供應鏈韌性，並及早布局關鍵技術與系統最佳化，以持續在全球競局中維持領先地位。

日月光投控深信，主動協助供應商厚植實力，是攜手邁向永續未來的關鍵。為落實綠色低碳供應鏈，自2022年起日月光持續挹注輔導資源，已成功協助37家供應商建構「ISO 14064 溫室氣體」與「ISO 14067 產品碳足跡」盤查能力，並順利取得第三方查證。為肯定供應鏈夥伴的投入，特別在典禮中頒發感謝狀，期盼能激勵更多供應商將碳管理內化為企業營運核心。

同時，日月光投控於2025年持續舉辦第三屆「供應商永續獎」，聚焦「低碳使命」與「循環再生」兩大永續主軸，鼓勵供應夥伴提出創新合作計畫。提案經獨立第三方嚴謹審查後，最終評選出3家卓越獲獎企業，由「日月光環保永續基金會」提供專案贊助經費用於執行計畫。日月光投控行政長暨永續長汪渡村表示：「我們期盼透過這項供應鏈合作計畫，引導並扶植更多供應商展現更積極的永續作為，進而擴大產業鏈的正向影響力，共創綠色雙贏。」

日月光投控採購長唐瑞文表示，半導體供應鏈正邁入新階段，產業逐漸走向集中化，技術標準在大型領導廠商的帶動下不斷提升。我們看到供需波動幅度加大、交期拉長，以及技術演進速度顯著加快；這些變化，來自供應鏈在資本、產能、資源與優先順序上的持續重新配置，以因應強勁的市場需求與新技術的快速發展。這為半導體產業帶來龐大機會，但同時也伴隨新風險與挑戰。

台中 吳田玉 半導體

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