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資策會攜手奇美醫院 推動醫療AI人才職能護照

中央社／ 台北24日電

隨著人工智慧（AI）技術快速進入醫療場域，資策會今天宣布攜手奇美醫院，正式啟動全台首套醫療AI人才職能護照，從人才培育與能力驗證機制著手，打造一站式AI學習與應用體系，預計輔導300位醫護人員取得AI相關認證，全面強化臨床AI素養與應用能力。

資策會副執行長林玉凡透過新聞稿表示，AI技術逐步導入醫療體系，但臨床現場面臨工作節奏緊湊、學習時間零碎等限制，導致多數醫護人員即使擁有工具，仍難以融入日常工作流程。醫療AI關鍵不只在技術，而在於醫事人員是否具備正確理解AI、判斷適用性，並安全運用於臨床情境的AI素養，唯有建立以人為核心的能力體系，才能讓AI真正發揮效益。

資策會指出，此次與奇美醫院合作，從臨床痛點出發，共同規劃課程內容，鎖定醫療紀錄撰寫、行政報表整理、資訊重複輸入等高負擔場景，導入生成式AI應用，並將培訓聚焦於情境導向、問題導向，協助醫護在照護環境中提升資訊整合效率與臨床決策品質，逐步建立AI融入日常流程與安全使用的數位素養能力。

資策會提到，這次推動醫療AI人才職能護照，以奇美醫院AI職能盤點為起點，依不同職類需求量身打造分級課程，並串聯訓練、實作與認證機制。除輔導生成式AI能力認證考證外，更透過職能護照，系統化記錄個人學習歷程、應用成果與能力成長，落實跨領域的訓用合一。

奇美醫院院長林宏榮說明，透過與資策會合作，關鍵不只是導入AI工具，而是讓醫護人員具備正確運用與判讀AI的能力，有助於深化智慧醫療布局、系統化培育AI應用人才，這是邁向學習型健康照護組織的重要一步。

林玉凡指出，此次與奇美醫院的合作，將做為醫療AI人才培育與能力驗證機制的重要示範，未來將逐步推動醫療AI人才職能護照模式，向更多醫療機構與應用場域擴展，建立從人才培育到制度落地的完整發展路徑，提升台灣在全球智慧醫療領域的競爭力，落實AI創新應用與產業發展，達成與民興利目標。

醫護人員 資策會 護照

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