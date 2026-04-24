台灣大啟動Mac開賣 布局Apple生態圈

台灣大哥大今天開賣蘋果Mac，個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大爭取為台灣第一家、全球少數銷售MacBook的電信商，可觸及原本未使用Mac的潛在客群，並透過電信通路擴大Apple生態圈用戶基礎，帶來「有感」成長。

台灣大哥大先前已宣布成為台灣首家銷售Apple Mac的電信業者，今天舉辦Mac開賣記者會，整合MacBook Neo、搭載M5晶片的MacBook Air與MacBookPro、以及Mac mini，打造完整Apple生態圈。

林東閔表示，台灣大今天透過首賣會的情境展演，證明門市不再只是銷售端，更是「應用整合服務端」。台灣大整合Apple One、影音內容與雲端遊戲等14項加值服務，其中包括申辦指定方案送GeForceNOW聯盟 Taiwan Mobile鈦金方案時數制會員免費1年。

林東閔受訪表示，台灣大哥大是台灣第一家、全球極少數銷售MacBook的電信商，並獨家捆綁 GeForceNOW，配合Mac銷售投入規模僅次於iPhone專案，動員約2500名員工，全面升級客服、AI知識庫與維修中心。

他表示，台灣大將藉由實體通路優勢，觸及原本未使用Mac的潛在客群，透過電信通路擴大Apple生態圈用戶基礎，預期Mac銷售將挹注銷貨收入，成長會「有感」；雖初期規模不及iPhone，但屬長線且高成長潛力業務。

對於這波Mac開賣，他表示，第一波到貨預估很快銷售一空，會積極補貨，比照iPhone盡力爭取下一波到貨。

此外，為滿足Mac與iPhone無縫連接帶來的高數據用量，台灣大宣布，全面開放1599資費的5G熱點分享吃到飽，適用於所有1599用戶，非僅限Mac專案。