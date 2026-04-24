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變色車落地了！BMW搶下全球首發 E Ink登上量產車

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
BMW於2026北京車展正式公開亮相搭載E Ink Prism™ 技術的 BMW iX3 Flow Edition，成為全球首款導入E Ink Prism™並邁向量產階的車款。元太／提供
BMW於2026北京車展正式公開亮相搭載E Ink Prism™ 技術的 BMW iX3 Flow Edition，成為全球首款導入E Ink Prism™並邁向量產階的車款。元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技24日宣布，搭載E Ink Prism™ 技術的 BMW iX3 Flow Edition已於2026北京車展正式公開亮相。此一里程碑象徵汽車表面創新技術的重要突破，BMW iX3 Flow Edition成為全球首款導入E Ink Prism™並邁向量產階段的車款，標誌著電子紙車體技術已從概念展示正式邁入實際應用新階段。

「元太始終懷抱一個願景：讓電子紙走進各種表面，賦予它們生命與情感。今天，我們要感謝團隊多年的堅持，讓電子紙通過汽車產業最嚴苛的考驗。這不只是我們在戶外應用的一大突破，更象徵電子紙能征服車體這類極端表面——這是傳統顯示器無法做到的。我們挑戰曲面與多重造型，正是為了迎接未來各種市場的可能性。」元太科技董事長李政昊表示。

「我們很榮幸能有 BMW 這樣的夥伴，陪伴我們一同叩問不可能的邊界。從這次合作中，我們看見了 BMW 團隊無畏的創意，以及他們對未來毫無保留的想像力。而這份精神，也正是元太每一位同仁所追尋的——勇於探索未知、迎向挑戰，並用我們的雙手，真正實現那些足以改變世界的可能。」李政昊說。

E Ink的電泳式電子紙技術已廣泛為應用於電子書閱讀器等產品。其原理是透過數百萬個內含帶電粒子的微膠囊，在電場驅動下改變排列狀態，使表面呈現不同視覺效果。應用於汽車表面時，可使車體外觀以極低耗能方式進行動態變化，且僅在畫面切換時消耗電力，展現電子紙技術在節能與設計表現上的獨特優勢。

BMW iX3 Flow Edition首度將E Ink電子紙技術導入汽車外觀，並將E Ink Prism電子紙嵌入車輛引擎蓋結構中，且通過BMW嚴格品質測試，符合汽車工程與日常使用需求。它的核心設計包含八種精心打造的動畫效果，從細膩優雅的轉換到鮮明大膽的視覺表現，讓駕駛者可依心情、個性與駕駛情境，自訂車輛外觀，開創全新的表達與個人化體驗。透過BMW iX3 Flow Edition 的亮相，也展現電子紙應用於車體表面的技術發展，已從客製化原型進一步邁向未來可規模化導入車款的重要里程碑。

延續多年的合作成果，BMW iX3 Flow Edition亦展現BMW與E Ink技術演進的最新篇章。從2022年CES發表的突破性BMW iX Flow，到2023年BMW i Vision Dee展示的全彩變色能力，再至 BMW i5 Flow NOSTOKANA所呈現的藝術化設計，雙方合作持續突破汽車在個人化、數位化與設計創新上的想像邊界。

科技 元太 BMW

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