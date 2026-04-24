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華電聯網攜手台灣諾基亞、擎邦國際 圓滿舉辦AI智慧論壇

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

隨著生成式 AI 算力需求迎來全球性爆發，生醫與科技產業的基礎建設正邁向決定性的轉型契機。資通訊整合領導大廠華電聯網（6163）協同國際通訊領航者 Nokia 與工程統包專家擎邦國際，於24日在 JR 東日本大飯店圓滿舉辦「AI 智慧建築及生醫與科技業應用論壇」。

本次活動宛如一場「知識協奏曲」，深度聚焦智慧化廠辦興建、製程系統優化及高效能 AI 機房建置，為產業界決策者提供全方位的實戰轉型方案。論壇由華電聯網副總經理楊祈煌、台灣諾基亞總經理郭志裕、擎邦國際董事長洪健峰及台安生物科技總經理林世嘉共同揭幕。

首場演講邀請台灣建築調適協會創會理事長王獻堂，針對「AI 機房、智慧綠建築與淨零新趨勢」進行深度解析。王理事長指出，整合「高效算力中心」與「智慧綠建築」是企業提升競爭力的核心關鍵，透過 AIoT 技術極大化資源效率，能有效優化營運成本，打造數位與環境共生的永續競爭力。

華電聯網副總經理楊祈煌表示：「2026 年是 AI 應用全面落地的關鍵年。華電聯網秉持『超乎想像』的品牌理念，致力於將 5G 資通訊與 AI 智慧整合。透過與 諾基亞 及擎邦國際的合作，我們成功為生醫與科技業打造兼具高效算力與永續性的解決方案，助力企業布局次世代競爭優勢。」

華電聯網資通系統整合處協理張智為在演講中展示了「數位孿生（Digital Twin）x AI 智能」在高效能廠辦與智慧商辦的實際應用。張協理詳細介紹了華電聯網研發的智慧建築數位孿生平台，該平台能將實體空間數位化，實現精準的預測性維護與能源管理。

針對產業高度關注的「智慧建築標章」亦提出專業規劃建議，強調透過 AI 智能平台的整合，不僅能協助客戶順利取得認證，更能透過數據驅動的決策，實質提升廠辦運維效率，讓智慧建築進化為動態優化的智慧有機體。

資通訊 Nokia 諾基亞

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