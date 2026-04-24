川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

美國總統川普23日姿態強硬，再度點名台灣為目前晶片供應最大來源，宣稱美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場份額。對此，行政院長卓榮泰提出三項回應，他表示，由此可見台灣在製造晶片方面的重要性，台灣會繼續站在最領先地位，也會向美方表達台灣最有利於雙邊經貿的立場。

卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。

立委廖偉翔質詢時提到，川普又公開點名台灣，稱美國要取得全球50%的晶片市場，而台灣是最大宗的來源。川普已經讓台積電承諾650億美元赴美，美光承諾1,000億美元，總有1兆美元投資到美國。一年半以後，川普將對不到美國設廠的晶片公司課以極高關稅。

廖偉翔詢問，針對此事，川普所說的話，行政院怎麼看？

卓榮泰答詢表示，第一，由此可見台灣在晶片製造上的重要性；第二，台灣會繼續站在最領先地位，不論是晶片的質或量，台灣永遠站在最領先的地位。第三，我方跟美方現在進行雙邊的一些協商，很多過程當中，我方必須清楚說明台灣最有利於雙邊經貿的一些立場。