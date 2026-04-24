稜研搶攻6G與衛星商機 啟動TMXLAB

毫米波相控陣列解決方案商稜研科技*（7812）24日攜手安立知（Anritsu）、是德科技（Keysight)、國家儀器（艾默生 / NI）與羅德史瓦茲（R&S）四大國際儀器商，宣布啟用 TMXLAB 億元級毫米波實驗室。

稜研看好AI應用帶動通訊升級，加碼高頻通訊，布局次世代連結基礎建設市場，搶攻6G與衛星商機。

在6G 與衛星通訊快速融合的趨勢下，通訊產業正邁向「地面與非地面網路原生整合」的新階段。稜研分享，通訊的本質，是讓資訊能在正確的時間、正確的地方，被可靠地傳遞與使用；同時在AI爆炸的時代，通訊不再只是連線，更是支撐智慧運作的基礎設施。近期的熱門關鍵字，6G、NTN（衛星）、多軌道（LEO/MEO/GEO）的出現，也因這世界此刻需要一個「永遠在線、無所不在」的通訊網路。

針對日益提升的系統複雜度，稜研共同創辦人暨資深副總經理林決仁指出，隨著通訊架構從單一網路走向天地一體化的整合，稜研的角色不只是提供毫米波技術，更是協助客戶在不同平台間完成整合，讓多軌道與多頻段的系統能真正運作並規模化落地。

稜研創辦人暨總經理張書維也分享，在全球通訊邁向高頻化的潮流中，6–100 GHz 頻段已成為驅動商用成長的關鍵，稜研正透過毫米波相控陣列核心技術延伸出三大主線。在國防領域，稜研已成功切入中東供應鏈的雷達與電子戰系統並預計於今年展開量產；在低軌衛星市場，則由地面終端延伸至衛星酬載；在 6G 發展中則鎖定 6–24 GHz FR3 頻段，積極推動通訊與感測整合應用。

看準市場趨勢與需求，稜研攜手夥伴打造TMXLAB 將強化 110 GHz Sub-THz 頻段研發與驗證能力，作為切入6G標準與衛星酬載（Payload）市場的重要技術基礎，並有助於縮短產品從驗證到商用的時程。為次世代加碼的發展，亦獲臺灣次世代通訊產業聯盟的支持與協辦。

稜研宣布啟動TMXLAB，同時舉行衛星技術論壇，產官學界聚焦多軌道衛星與網路整合議題。

TASA 國家太空中心處長廖榮皇指出，通訊韌性與太空鏈結已成國家戰略重點，亦是推動產業升級的關鍵基礎。

中華電信處長張維儒分享，從營運商角度來看，5G 邁向 6G 的特點，在於地面與非地面網路的整合，這也帶出實務部署上的新需求。

近期被美國國防部與州政府指定採用的全球衛星數據機大廠 Comtech（NASDAQ： CMTL）亦以策略夥伴身分出席，更已應用於 OneWeb、SES、Intelsat 等主流星系。

Comtech亞太區銷售總監Vijay Sinayah表示，與稜研合作推出「One Modem, One Antenna」多軌道衛星終端方案，能大幅降低軌道切換的系統複雜度，實現無縫網路銜接。該方案已備受市場關注，後續商用發展前景極佳。

針對日益提升的系統複雜度，稜研共同創辦人暨資深副總經理林決仁指出，隨著通訊架構從單一網路走向天地一體化的整合，稜研的角色不只是提供毫米波技術，更是協助客戶在不同平台間完成整合，讓多軌道與多頻段的系統能真正運作並規模化落地。

法人分析，在 AI 驅動資料流量與連結需求持續成長下，通訊基礎建設的重要性顯著提升，特別是在衛星與多軌道網路整合趨勢下，相關供應鏈具備長期成長潛力。隨著 TMXLAB 啟用，稜研科技可望進一步強化高頻通訊驗證與整合能力，並在全球次世代通訊供應鏈中提升競爭地位。