德誼開賣蘋果 MacBook Neo 推獨家「遠傳5G 校園方案」 3,900元起入手

蘋果全新MacBook Neo即日起正式在台開賣，德誼宣布，攜手遠傳推出全新獨家「遠傳5G校園方案」，只要3,900元起即刻入手MacBook Neo，月月再加碼上網流量及熱點分享，全面提升學習效率。

MacBook Neo主打高效學習、流暢多工定位，MacBook Neo鎖定學生與年輕族群使用需求，兼顧效能與行動學習應用，能完整支援校園日常學習與多工情境，上市以來迅速引發市場關注，被視為「新世代學習神隊友」。

德誼指出，「遠傳5G校園方案」，為德誼門市與遠傳獨家合作方案。MacBook Neo可快速執行常用App與Apple Intelligence操作，搭配13吋Liquid Retina顯示器、1080p FaceTime HD相機，影像清晰、視訊入鏡更上相。再透過遠傳5G行動上網與熱點分享，滿足遠距教學與日常使用。

即日起，學生與教職員可透過新申辦、攜碼或續約方式至全台德誼門市申辦「遠傳5G校園方案」，選擇5G月租599起，可以專案價購買Apple最新MacBook Neo，申辦指定資費方案，專案價最低3,900元，月月再加碼8GB上網流量及額外熱量分享流量，一次擁有最新款的MacBook與最大頻寬的5G網路。