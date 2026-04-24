台灣首家電信！ 台灣大開賣 Mac 月繳1,399元 零元帶走 MacBook Neo

台灣大哥大（3045）24日盛大舉辦Mac開賣記者會，宣布即日起Mac機款正式開賣，搭配1,399元5G資費，可零元帶走MacBook Neo。

台灣大表示，以「麥你所願Small Bite. Big Possible.」為核心主題，全面整合MacBook Neo、搭載 M5 晶片之MacBook Air與 MacBook Pro、以及Mac mini，成為全台首家建構完整Apple生態圈布局的電信品牌。

台灣大指出，正式於myfone直營門市與myfone網路門市、客服、企業事業單位、momo購物網開賣Mac系列產品，涵蓋Apple最親民筆電MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini等機種與原廠配件，搭配5G月租1,399元專案，即可零元帶走MacBook Neo或Mac mini；同步推出全新專案，月租1,599元專案，升級享5G熱點分享吃到飽，滿足手機配筆電行動辦公、學習與娛樂等多元使用需求。

台灣大強調，精選100間myfone直營門市升級為「Mac 科技體驗入口」，設置Mac體驗展示專區，同時全台直營門市還有超過1,000位受過專業訓練的「AI 科技顧問」協助專屬引導。

近年台灣大積極由「裝置銷售」邁向「應用整合」的服務升級，打造Apple生態圈跨裝置體驗外，結合5G熱點分享、家用WiFi寬頻、購機方案、OP科技生活等多元優勢，依不同族群需求，提供從連線、裝置到內容服務的一站式解決方案，讓用戶在 AI 時代盡情發揮數位生產力。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著AI「問世代」來臨，消費者面臨的挑戰不再是選購裝置，而是如何將科技有效啟動並融入生活。

林東閔表示，透過首賣會的情境展演，證明門市不再只是銷售端，更是「應用整合服務端」。myfone門市持續強化「顧問式」服務，升級為科技體驗入口，由 AI 科技顧問引導用戶理解裝置間的串聯，讓科技真正為生活創造 Big Possible。

同時，台灣大整合Apple One、影音內容與雲端遊戲等14項加值服務，其中申辦指定方案送「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」鈦金方案時數制會員免費一年，更讓用戶在Mac上也能暢玩3A級遊戲，進一步放大Mac的娛樂與應用價值。