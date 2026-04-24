擊敗台達電、特斯拉！廣錠奪東盟智慧儲能大單、要幫客戶省4000萬電費

台灣碳費將於5月開徵，用電大戶們打造儲能需求加速，廣錠能源近期擠下台達電（2308）等10家強勁對手奪得冷軋不鏽鋼大廠東盟開發20MWh標案，創今年表後儲能最大單一案場紀錄，廣錠（6441）董事長廖良彬表示，看好電力商機，已經擬定三階段發展策略，2026年朝上市櫃邁進。

廣錠23日宣布與東盟開發簽約，取得其第一階段20MWh智慧儲能案訂單，廣錠將與合作伙伴：機電統包工程華城電機、工程設計監造晨曦科技、能源管理系統開發商（EMS）新捷能資訊聯手打造，預計2027年2月前完工。

東盟指出，此次照招標正常流程，卻收到10家業者主動投標14筆案件，顯示市場有高度興趣，最終審定由廣錠能源得標。

廣錠此次拿下該20MWh為今年表後儲能最大單一案場，對於後續爭取東盟第二階段儲能擴建案將有關鍵意義。東盟指出，過去為降低電力支出，先蓋太陽能電廠，儲能則是因電芯價格大跌，C-Reg儲能櫃現在價錢是3年前的一半，儲能系統效益開始高於太陽能。

據了解，除廣錠子公司廣錠能源爭取，對手也包括台達電、特斯拉等一線儲能業者，東盟副總林富祥指出，鋼鐵業營運仰賴穩定能源，能源管理也是營運競爭力關鍵一環，面臨離峰與尖峰時間電價差異，每年電費支出高達2.5億元，期望透過第一階段光儲建置，省下電費20%，相當一年省下4,000萬元電費。

林富祥指出，廣錠能源勝出關鍵在於許多業者以5MW貨櫃儲能系統競標，但廣錠是418KW一體機儲能櫃，整合PCS功率調節系統及CDU，體積輕巧，一個機櫃相當於12個廣錠儲能櫃，安裝上不需要大型吊具，更能靈活運用廠區畸零地，在安全管理上若部分儲能系統出狀況可分區局部關閉，對分散風險有高度幫助。

鋼鐵業為用電大戶產業，東盟第一階段除20MWh儲能，已經建置4.8MW 的太陽能及 13.5MW 的台電契約容量，公司預估2027年將展開第二階段能源建置計畫，未來計畫將儲能系統擴充至 50MWh（5萬度電），太陽能擴展至 7MW，屆時預計可節省高達 35% 以上的電費，6小時高峰時間電價期間都由智慧儲能系統供電，一年可省下8,750萬元。

林富祥坦言，東盟開發評估時最擔心、最不容易去評估的，就是能源管理系統（EMS）的效益，相較於硬體設備的大小或規格，軟體系統如何真正在尖離峰時段進行精準的能源調度以產生實質的節電效益，在事前較難有具體的量化感受，廖祥彬也表示，客戶最在意是ROI的計算，只要夠划算，企業意願就越高。

廖良彬透露，不只是東盟，目前廣錠能源手上RFQ訂單就超過數百MWh，每個案場約2~5MWh，換算數十家客戶洽詢，顯示表後儲能需求熱絡，看好市場裝置量上看2~3GWh，加上政策推動5,000KW用電大戶需要積極導入綠能，350多家潛在客戶需求釋出，2026年可說是表後儲能元年。

廣錠能源未來已有三階段發展策略，廖良彬指出，廣錠自2016年起投入能源業務，先幫Gogoro做充電樁，後來又替美國儲能大客戶做代工2年，練兵多年累積了深厚功力，2021年成為台電第一波AFC合格業者，從前期規劃、建置到併網營運具備完整一條龍經驗。

他指出，廣錠目前處於第一階段，將深耕用電大戶，除東盟，也鎖定鋼鐵、半導體、化工、紡織、食品及汽車等大型企業，第二階段在下半年啟動，將提供AI算力電力服務，整合儲能櫃與AI伺服器機櫃，提供中小型企業微型算力需求。

第三階段最快2027~2028 年啟動，屆時廣錠目標取得電力交易執照，協助客戶做虛擬電廠與智慧電網服務，但這需要案場數量與數據累積，未來將透過 AI 模型預防異常，並幫客戶代操參與台電的電力交易平台。

廣錠董事長廖良彬表示今年是表後儲能元年。記者王郁倫／攝影